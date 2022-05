Depois de adiar sua apresentação por quase um mês, o Tremendão emocionou BH

Erasmo Carlos entre Dudu Polonis, Fernanda Takai e John Ulhoa (foto: Arquivo pessoal)

A espera dos fãs pelo show de Erasmo Carlos, adiado há um mês, não foi em vão. Com o Grande Teatro do Palácio das Artes lotado, o Tremendão entusiasmou a plateia, interpretando um repertório de 19 canções, entre sucessos e músicas do novo disco, "O futuro é da Jovem guarda", que dá nome à turnê. O Gigante Gentil abriu a apresentação derretendo-se por Belo Horizonte. Disse gostar tanto da capital mineira que pretende comprar um apartamento por aqui.









"Opa...batalha, batalha?", brincou o músico, diante de tantas declarações amorosas. Na plateia, Fernanda Takai e John Ulhoa, a quem Erasmo considera como filhos. "Os Skanks também são meus filhos. O Jota Quest também", disse, sob aplausos.



"O Clube da Esquina são meus irmãos. Inclusive ja comprei meu ingresso para Cidade das Artes, no Rio, para o show de Milton Nascimento", avisou, em referência à apresentação prevista para o próximo dia 11 de junho, na capital fluminense, que marca o início da turnê de despedida dos palcos anunciada por Bituca.





Fernanda Takai, que considera Erasmo um de seus artistas mais queridos. "Já cantei com ele no ‘Som Brasil’ e tem áudios rodando por aí:'Do fundo do meu coração', 'Sentado à beira do caminho'; com o Pato Fu, 'Mesmo que seja eu', 'Todos estão surdos'. Fiz show com ele e (Roberto) Menescal no Rio de Janeiro e cantamos juntos 'O ritmo da chuva', no Serginho Groisman".





A cantora diz ainda sobre o Tremendão que “a sua importância em épocas diferentes da nossa música vem crescendo a cada ano. Quando olhamos para a obra dele e suas conexões com artistas e canções, notamos que ele nunca está parado. Adoro quando tenho a chance de abraçá-lo mais uma vez".





GRUPO CORPO

TODOS QUEREM “PARABELO”





Para a apresentação desta terça-feira (31/5) de “Parabelo”, do Grupo Corpo, no Palácio das Artes, a procura on-line de ingressos gratuitos foi muito intensa. Na quarta-feira passada, quando os bilhetes foram disponibilizados, em apenas 15 minutos esgotaram-se os 600 convites. A apresentação celebra a renovação do patrocínio da ArcelorMittal à companhia de dança mineira.





MOBILIÁRIO

REVOLUÇÃO NO DESIGN





Obras de Joaquim Tenreiro, designer que revolucionou o mobiliário brasileiro dos anos 1940 e 1960, estarão expostas a partir desta terça (31/5) na Pé Palito, que funciona no Edifício JK, no Centro da cidade. Ao lado das peças, criações de Juliana Vasconcellos, cuja inspiração passa pelo modernismo brasileiro.