O papo de José Alberto Nemer com o público foi rápido, mas emocionou plateia e artista. Durante cerca de uma hora, o autor dos quadros que compõem a mostra “Aquarelas recentes”, em cartaz no Palácio das Artes, falou sobre seu trabalho, que foi apresentado também na Fundação Iberê Camargo, em Porto Alegre, e no Instituto Tomie Ohtake, em São Paulo.Nemer se disse “satisfeitíssimo” com a exposição. “O retorno é muito bom. Hoje lotou”, comentou, referindo-se às 70 pessoas que passaram pela Grande Galeria Alberto da Veiga Guignard naquela quinta-feira (26/5).