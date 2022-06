Gilberto Gil se une às joaninhas para defender preservação do meio ambiente

Prefeitura da capital vai distribuir joaninhas ao fim de palestra (foto: Reprodução)

Inseto adorado pela criançada e sinônimo de sorte, a colorida joaninha pode ser pequena no tamanho, mas desempenha papel gigantesco para o equilíbrio da natureza. Símbolo do meio ambiente sadio, ela será atração à parte na aula-show "Outras florestas", comandada pelo cantor e compositor Gilberto Gil e pelo líder ashaninka Benki Piyãko, no próximo sábado (4/6), às 21h, no Grande Teatro Cemig Palácio das Artes.

Durante o evento, será aberta a exposição “Povos originários – Guerreiros do tempo”, do fotógrafo Ricardo Stuckert, na Galeria Arlinda Corrêa Lima, às 19h. Joaninhas e sementes distribuídas pela Secretaria de Meio Ambiente de Belo Horizonte fecharão a noite. Gil cantará músicas que há muito tempo não fazem parte de seu repertório, regadas a debate sobre as relações entre meio ambiente e sociedade. Ingressos estão à venda nas bilheterias do teatro e pela plataforma Eventim.





ALL THAT JAZZ

MÚSICA E MODA









Uma das oficinas será ministrada pelo estilista Ronaldo Fraga, abordando pessoas que fizeram música e são inspiração para a moda no Brasil. “O grande desafio deste tempo que vivemos é colocar os vetores da cultura para estabelecerem diálogos entre si. O projeto dentro do Tudo é Jazz tem tudo a ver. Tirar o jazz do lugar que conhecemos como tradicional para se expandir, para chegar até a menor comunidade. A ideia da oficina é oferecer música e criatividade como alimento”, adianta. É necessária inscrição prévia, que deve ser feita por e-mail (tudoejazzoficinas@gmail.com) ou WhatsApp (31 99793-5254). Mais informações no perfil @tudoejazz





VIOLÃO

TALENTOS EM CENA





A jovem Gabriele Leite, de 23 anos, é um dos destaques do 1º Encontro do Violão Brasileiro, que será realizado de amanhã (2/6) a domingo (5/6), no CCBB-BH. Reconhecida como uma das grandes revelações no violão, a paulistana foi premiada no país e no exterior. Em 2019, Gabriele ganhou o título de melhor participação brasileira em um dos maiores festivais de violão do mundo, na Alemanha. Em 2020, entrou na lista da Forbes Under 30. O encontro é idealizado e dirigido pelo pesquisador, violonista, compositor e arranjador Thiago Delegado.





MEMÓRIA

TRAJETÓRIA VITORIOSA





Gero Fasano recebe convidados nesta quarta-feira (1º/6) para lançamento do livro “Fasano Dal 1902” (DBA, 162 páginas), obra comemorativa aos 120 anos de uma das marcas mais importantes da gastronomia e hotelaria brasileiras. A trajetória da família Fasano é contada pelo jornalista Luciano Ribeiro desde a chegada do imigrante milanês Vittorio, fundador da Brasserie Paulista, em 1902, até a abertura do Hotel Fasano em Nova York, em fevereiro de 2021. O encontro está marcado para as 19h, no Hotel Fasano, em Lourdes.





JUNINA

ARRAIÁ DO AMOR





Du Monteiro e banda, Forró Black Trio, No Label, Rick e Ricardo, banda Pipa e Orquestra de Viola Caipira estão na programação da primeira edição do Arraiá do Amor, de 10 a 12 de junho, no espaço CSul, à margem da Lagoa dos Ingleses.