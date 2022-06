Cantor mineiro abre show de João Donato e Jards Macalé, n'Autêntica

João Donato e Macalé se apresentarão na quarta-feira que vem (15/6) em BH (foto: Leo Aversa/divulgação)

Véspera de feriado, na quarta-feira (15/6), João Donato e Jards Macalé lançam o disco "Síntese do lance", com show n'Autêntica. A noite será aberta por Haroldo Bontempo, que vai apresentar o segundo álbum de sua carreira solo – ele faz parte da banda Mineiros da Lua.





“Abrir o show deles é a segunda maior coisa que posso fazer na vida, a primeira seria tocar com eles. Tem uma música no álbum dos dois, chamada 'Um abraço do João', com o verso 'Um abraço desses não/ Não é pra qualquer violão/ É pra quem conhece o dom/ E passa pra outra geração', e é 100% isso. Hoje, meus ídolos não passam de gravações e retratos: Nara Leão, Tom Jobim, Bonfá... Mas tem um deles que ainda tá aí, e vou compartilhar o palco com ele, sabe? Quem for pode ter certeza: vou chorar no palco. Quero fazer todo mundo se sentir tão especial quanto vou me sentir tocando naquela ocasião”, comenta Haroldo.

Miguel Safar, Gero Fasano e Miguel Safar Filho no lançamento do livro que conta a história do Fasano (foto: Bárbara Dutra/Divulgação)



MEMÓRIA

FASANO EM LIVRO





É fácil relacionar a história construída por Gero Fasano com a história da gastronomia, da arquitetura e da cultura do país. Tanto que, na semana passada, o hall do Fasano, em Lourdes, reuniu nomes importantes dos circuitos cultural, hoteleiro e de negócios, além de habituées da casa, em noite de grande prestígio que marcou o lançamento do livro “Fasano dal 1902” (DBA). Gero optou por autografar exemplares enquanto circulava entre os convidados, que chegaram na hora marcada, às 19h. Coquetel com os vinhos da casa, Chianti Fasano e Pinot Grigio Fasano.





TURNÊ

BITA E GUNS





Criançada e marmanjos vão curtir os concertos da Orquestra Petrobras Sinfônica, na próxima semana, no Palácio das Artes. Terça-feira (14/6), às 18h, tem “Mundo Bita sinfônico” com os sucessos do fenômeno infantil do YouTube. Na quarta que vem, às 20h30, será a vez de “Guns N’ Roses sinfônico”. As apresentações marcam os 35 anos de patrocínio da estatal à orquestra.





MODA

ENCONTRO VIRTUAL





Termina na sexta-feira o prazo de inscrições para workshops de moda do projeto Universo Fashion. O tema do primeiro, que será realizado de 21 a 24 de junho e comandado pelo professor Aldo Clécius, é guarda-roupa cápsula e sustentável. O segundo, ministrado pelo stylist, produtor e consultor Rodrigo Cezário, será sobre produção de moda e acontecerá de 28 de junho a 1º de julho. A programação será on-line, com inscrições pelo Sympla. Vagas limitadas

a 30 pessoas.





BLUES E JAZZ

PRÓXIMA ETAPA





A próxima edição do Festival de Blues e Jazz está marcada para 23 a 25 de junho, em Tiradentes. No mês passado, a etapa de São Lourenço reuniu, entre outros, Savoy Jazz Trio, Alexandre da Mata, Black Dogs e os norte-americanos

Mark Lambert e Lorenzo Thompson.