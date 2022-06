Às vésperas do Dia dos Namorados, motéis se mantêm como opção à data

Motéis movimentam R$ 4 bilhões por ano no Brasil (foto: Sunny Days/divulgação)

Dia dos Namorados batendo à porta e, acreditem, os 5 mil motéis no Brasil (575 em Minas Gerais) estão em alta. A Abmotéis informa que o setor foi pouco atingido durante a pandemia – e o Dia dos Namorados, em 2020, um dos mais movimentados. Os motéis funcionaram durante o lockdown, ao contrário de restaurantes, cinema e teatro. A Abmotéis garante que os estabelecimentos seguiram os rígidos protocolos de higiene.





QUASE LÁ

RETRATISTAS DO MORRO





Amanhã (12/6) é o último dia para arrecadação de doações para o projeto Retratistas do Morro. O clima é de otimismo. Até ontem, 98% da meta de R$ 33.250 havia sido atingida por meio da Catarse, plataforma de financiamento coletivo. O recurso será empregado na publicação de livro com imagens dos acervos de João Mendes e Afonso Pimenta, fotógrafos que atuam no Aglomerado da Serra há cinco décadas, e da coleção de dona Ana Martins, moradora que guarda monóculos com fotografias que registram o cotidiano do Aglomerado entre 1970 e 1980.





CINE BRASIL

90 ANOS





Um concerto especial da Orquestra Sinfônica de Minas Gerais, sob regência de Sérgio Gomes, marca, na próxima quarta-feira (15/6), o aniversário de 90 anos do Cine Theatro Brasil Vallourec. No repertório, trilhas sonoras de filmes emblemáticos para a história do cinema, como “Harry Potter”, “Star Wars”, “Indiana Jones”, “Superman”, “Jurassic Park” e “A lista de Schindler”. No dia 20, o Coral Lírico de Minas Gerais fará concerto gratuito na Praça Sete, em frente ao Cine, e, em 29 de julho, a OSMG apresenta novamente o “Música de cinema”.





ANIVERSÁRIO

O GOSTO DO RETORNO





O Albanos, que completou 26 anos em maio, comemora a retomada do movimento no bar após o fim do isolamento e o sucesso das premiadas cervejas da marca. Ao longo dos dois últimos anos, a plataforma investiu nas fábricas, delivery, e-commerce e no desenvolvimento de produtos.





SOLIDARIEDADE

ARROZ E FEIJÃO





A Casa de Acolhida Padre Eustáquio marcou para terça-feira (14/6) o lançamento do projeto Arroz e Feijão Solidário, parceria com Supermercados BH, Gram Alimentos e Restaurante Dona Lucinha. Os royalties da marca obtidos com a venda serão destinados às crianças e adolescentes com câncer atendidos pela casa.





SARAMAGO

HOMENAGEM DA AML





José Saramago ganha homenagem especial da Academia Mineira de Letras através da “Maratona Saramago”. De segunda (13/6) a sexta (17/6), o internauta poderá acompanhar palestras sobre o escritor português, a cargo de Vera Lopes, Daniel Vecchio, José Leite Jr, Mateus Roque da Silva e Vanessa Brandão. O acesso pode ser feito pelo canal de YouTube da AML e será disponibilizado um vídeo por dia, a partir das 11h.