Abertura de 'Evite acidentes' agitou a Celma Albuquerque Galeria de Arte

Raul Mourão e uma de suas esculturas (foto: Acervo pessoal)

O respeito ao talento e à obra do carioca Raul Mourão levou muita gente à Celma Albuquerque Galeria de Arte para abertura da mostra “Evite acidentes”. Mas não foi só isso. O encontro festivo refletiu a saudade do público das exposições presenciais. Além de admiradores de Belo Horizonte, passaram por lá cariocas e um grupo de colecionadores paulistas para conferir os trabalhos de Mourão.



Raul Mourão com Thaís e Carlos Leão, na galeria Celma Albuquerque (foto: Acervo Pessoal )



Na mesma noite, Flávia Albuquerque e Marina Conde (foto: Acervo pessoal)







PALCO

FESTA DE 20 ANOS





A Cia. da Farsa traz outra montagem inédita aos palcos mineiros. Como parte das comemorações dos seus 20 anos, o grupo anuncia a estreia de “Adivinhe quem vem para rezar”, com texto do jornalista e dramaturgo Dib Carneiro Neto e direção de Yuri Simon. Alexandre Toledo divide o palco com o ator convidado Luiz Drumond, da Cia. Marginal de Teatro, para narrar a história de dois homens que discutem uma conturbada relação de mais de 30 anos envolvendo paternidade, abandono, rejeição e desconfiança. A peça estreia em setembro.









NA SAVASSI

VIVA ZIRALDO!





A edição 2022 do Made in Minas Gerais vai homenagear o cartunista Ziraldo, mineiro de Caratinga, que completa 90 anos em outubro. Vinte painéis contando parte da trajetória do artista ficarão expostos no espaço do Instituto Ziraldo, montado no evento. A vida dele também será tema da revista Era Uma Vez, distribuída gratuitamente na ocasião. O público poderá contribuir com o Sebo Deleite, apadrinhado pelo Instituto Ziraldo. Na compra de cada livro, a pessoa doa 1l de leite para uma instituição assistida.





***

Vale lembrar que a identidade visual do espaço Ziraldo Maluquinho vem do desenho feito por Alex Costa Garcia, quando tinha 8 anos, para um trabalho escolar.





CONVENÇÃO

HISTÓRIAS DE EMPREENDEDORAS





A Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo de Minas Gerais (Fecomércio MG) recebeu a 2ª WeShareW2W, convenção realizada por Cris Ferreira com apoio do Sindcomércio Betim. Voltado para mulheres, o evento celebrou o lançamento do livro “Xá com elas”, que traz histórias de desafios, tristezas, conquistas e superação de 32 empreendedoras mineiras. Além de palestras de todas as autoras, o evento contou com a participação da premiada publicitária e escritora Cris Pàz, que assina o prefácio do livro.