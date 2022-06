Prédio no Hipercentro sedia a sétima edição da feira Modernos e Eternos

Alberto Faleiro e Carol Toledo, na abertura da Modernos e Eternos (foto: BS Fotografia/Divulgação)



Uma das fotos mais divertidas no Instagram mostra a arquiteta Nara Freire com um sorrisão, sentada tranquilamente em uma cadeira, em plena Praça Sete. A imagem foi usada para convidar o público a conhecer o ambiente criado por ela e a também arquiteta Isabela Nogueira no Modernos e Eternos, que foi aberto anteontem, no P7, um dos prédios icônicos da região, projetado por Oscar Niemeyer.



André Mattar e Janina Ester (foto: BS Fotografia/Divulgação)









Camila Belisario, Sérgio Zobaran e Anna Henkel (foto: BS Fotografia/Divulgação)







Além dos ambientes, chama a atenção do público a exposição que, a seu modo, conta histórias de Belo Horizonte, como a exibição de comerciais da extinta TV Itacolomi, acervo do Museu do Cotidiano e do Grupo Mineiro de Moda. Josete acrescentou ainda que, durante a visita à mostra, as pessoas relembram momentos importantes da cidade e da vida de cada um. Para facilitar o acesso, dois estacionamentos oferecem descontos, saindo mais em conta que carros de aplicativo.



Carol e Josette Davis com Leo Paixão (foto: BS Fotografia/Divulgação)