O projeto Vozes de Aço quer falar de temas urgentes por meio da música

Coral canta músicas de Milton Nascimento, Adriana Calcanhoto e Caetano Veloso (foto: Fernanda Mota/Divulgação)





Cena do projeto Vozes de aço, que terá tranmissão pelo YouTube (foto: Fernanda Mota/Divulgação)







“A proposta do Vozes do Aço é ser um projeto “artevista” (arte ativista), diz Fernando Bustamante. O repertório inclui canções de Milton Nascimento (“Paula e Bebeto”), Adriana Calcanhoto (“Todo mundo tem”), Caetano Veloso (“Oração ao vento”), Sandra de Sá (“Olhos coloridos”) e Juliana Strassacapa (“Triste, louca ou má”).



Mais de 20 artistas que transitam pela música e as artes cênicas emprestam suas vozes, entre eles Dona Jandira, o designer Beto Maia, o bailarino Oscar Capucho e o intérprete de libras Jonnathan Libras.



O lançamento será no dia 12 de julho, Dia Nacional dos Direitos Humanos, com o clipe "Vozes de aço: Vale a pena" #LGBTQIAP fobia. O projeto seguirá até o mês de setembro e o público poderá fazer doações espontâneas pelo QRCODE nos créditos finais dos vídeos ou direto pelo site Vakinha





LANÇAMENTO

CONTOS E CRÔNICAS





O escritor mineiro Louraidan marcou para sábado, 9 de julho, o lançamento de seu primeiro livro, “Escafandrista”, no Café do Palácio das Artes. Com prefácio de Laerte Coutinho, a obra reúne contos e crônicas escritos a partir de observações, escutas e conversas nas ruas com pessoas desconhecidas.





CHECK IN

PELO MUNDO





Depois de uma interrupção de dois anos por causa da pandemia, o International Camp 2022, parceria entre a Red Balloon e o NR Intercâmbio, será reiniciado neste mês de julho. O programa de viagens ao exterior com estudantes levará aproximadamente 200 jovens, divididos em três grupos, para Toronto, Londres e Los Angeles.