Desembargador José Fernandes Filho toma posse na Academia Mineira de Letras

Os acadêmicos Luís Giffoni, JD Vital, Caio Boschi, Amilcar Martins Filho, Márcio Sampaio, Rogério Faria Tavares, Olavo Romano, Jacyntho Lins Brandão e Patrus Ananias (de pé, a partir da esquerda), e Maria Esther Maciel, Antonieta Cunha, José Fernandes Filho, Yeda Prates Bernis e Ibrahim Abi-Ackel (foto: Fernando Machado/Divulgação)

O desembargador José Fernandes Filho foi empossado, na última sexta-feira (24/6) na cadeira de número 29 da Academia Mineira de Letras. Na solenidade comandada pelo presidente da AML, Rogério Faria Tavares, o discurso de recepção foi feito por Patrus Ananias de Sousa e o diploma entregue por Olavo Romano.



O acadêmico vai ocupar a cadeira antes ocupada por Milton Campos, Pedro Aleixo, Gustavo Capanema, Murilo Badaró e Afonso Arinos de Mello Franco Filho. Ele foi eleito em 2020, mas só pôde tomar posse agora, em virtude da pandemia.



Professor, José Fernandes foi secretário-geral da UFMG e secretário de Estado da Educação no governo de Aureliano Chaves. Foi desembargador e presidente do Tribunal de Justiça de Minas Gerais.



Presidiu o Colégio Brasileiro de Presidentes de Tribunais de Justiça do Brasil. Foi o principal idealizador da criação, no país, dos juizados especiais cíveis e criminais – que revolucionaram a prestação jurisdicional no país.





ON-LINE

DIVERSIDADE E INCLUSÃO

Mariana Torres, cofundadora da Diversa Jobs, mestre em estudos de gênero, especialista em D&I e criadora no LinkedIn, é a convidada de palestra on-line, nesta quinta-feira (30/6), às 18h.



Na pauta, carreira, diversidade e inclusão. Para participar, basta enviar um e-mail para: carreiras@newtonpaiva.com.br. As inscrições podem ser feitas até as 12h de quinta. A iniciativa é do núcleo Newton Carreiras, do Centro Universitário Newton Paiva.

POP

SHOW NO MUSEU

Dolly Piercing e Iara de Andrade marcaram para o próximo dia 7 de julho, no Memorial Minas Gerais Vale, na Praça da Liberdade, o show "A fascinante fábula da boneca trincada e o encantador de acordeon".



No roteiro, canções famosas nas vozes de Fernanda Abreu, Chico Buarque, Bethânia, Angela Maria, Rita Lee, Marina Lima, Madredeus, Marisa Monte e Madonna serão apresentadas em voz e acordeom. "Tudo numa pegada lúdica, sensual e divertidamente emocionante, como sempre", aposta Dolly. Apresentação marcada para as 19h30.

CDL

FESTA NA PRAÇA

Nesta quarta (29/6), das 17h às 19 h, a escadaria do Centro Cultural Banco do Brasil vai se tornar palco da festa de aniversário da Câmara de Dirigentes Lojistas de Belo Horizonte (CDL/BH).





COMO FAZER

CONTAR HISTÓRIAS

Instituto que atua há 11 anos em Belo Horizonte, o AbraPalavra lança seu primeiro livro, "Narração artística: Modos de fazer". A obra reúne 12 narradores de histórias, pesquisadores da palavra oral, que falam de temas como contar histórias em libras, a narração de histórias na primeira infância, a lenda do Vilarinho e suas atualizações, entre outros.