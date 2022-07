Copo Lagoinha inspira 20 obras de artistas, arquitetos e designers

Tão esperada como a Modernos Eternos, a ação Street, projeto paralelo à feira de arte e decoração, já pode ser vista pela cidade. Este ano, o copo Lagoinha é a matéria-prima para as obras de 20 artistas, arquitetos e designers.Street é realizado desde a segunda Modernos Eternos e instala obras de arte em espaços públicos, democratizando o acesso e provocando o cotidiano de quem transita por eles. Cada participante recebeu copos Lagoinha fornecidos por Nadir e estruturas em metal da Gerdau desenvolvidas pela Accero. A partir daí, cada um deu asas à imaginação.Até o próximo dia 11, o público poderá admirar os trabalhos nos corredores do DiamondMall; no MM Gerdau - Museu das Minas e do Metal, na Praça da Liberdade; Novotel, na Savassi; Galeria Murilo de Castro; e ainda na Cobo Galeria Mercado Novo, de Marcus Paschoalin e Rogério Flausino.