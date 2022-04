Zé do Caixão é responsável por lenda urbana que 'apagou' a Mary in Hell

Casa onde funcionou a boate nunca mais foi alugada (foto: Helvécio Carlos/EM/D.A Press )





Das lendas urbanas de BH, uma ronda o prédio onde funcionou a boate Mary in Hell, na Savassi. Desde o fechamento da casa noturna, em 2013, o imóvel jamais foi alugado. Há quem acredite que depois da passagem de Zé do Caixão pela boate, as coisas mudaram.





Mary in Hell funcionou de 2006 a 2013 (foto: Acervo pessoal)





As histórias que marcaram a Mary in Hell são muitas. A boate foi inaugurada em abril de 2006 e fechou as portas sete anos depois, como consequência das mudanças de comportamento, entre outras coisas. “Em 2013, as pessoas queriam ouvir música pop e buscavam novas casas”, aponta Túlio, lembrando que a Mary in Hell era reduto de quem curtia indie, eletrônica e pop.





Noites animadas fizeram história em BH (foto: Acervo pessoal)





Túlio foi o último a entrar na sociedade formada por Fael, idealizador da festa Safadezas, Sônia Cabral e Márcio Mello. Um ano antes da abertura da Mary in Hell, os eventos organizados por Fael na Up, na Avenida Getúlio Vargas, e no Blackmail deram tão certo que surgiu a sociedade. Fael ficou pouco tempo, saiu no início de 2009.





Rita Cadillac bateu ponto na casa e ganhou beijo dos fãs (foto: Acervo pessoal)





Túlio conta que quando descobriram o endereço, onde ficava uma das lojas da Copiadora Exata – “era como a (drogaria) Araujo, tinha em todo lugar” –, foi uma “doideira”, com os sócios correndo para marcar espaços para transformá-los nos vários ambientes da boate. O nome surgiu durante uma reunião logo após a assinatura do contrato de locação. “Sônia se lembrou da música que dizia mais ou menos assim: 'Mary its not here. Mary is in hell'. Ficou Mary in Hell”, conta Túlio.





Em 2010, os sócios da Mary criaram a DDuck, que funciona até hoje na Savassi. Posteriormente, a casa ganhou mais dois sócios: Maurício Raphael e Thiago Richard.





. ÀS QUINTAS-FEIRAS, A COLUNA HIT PUBLICA A SEÇÃO 'ENVELHEÇO NA CIDADE' COM HISTÓRIAS DE CASAS NOTURNAS QUE MARCARAM A BALADA NA CAPITAL MINEIRA