Às vésperas de completar 30 anos, Major Lock vai mudar de endereço

Imóvel do pub na Rua Major Lopes, no São Pedro, que fez história na noite de BH, foi vendido para uma construtora (foto: FOTOS: Gladyston Rodrigues/EM/D.A Press)

Mal se recuperou dos problemas causados pela pandemia, Rodrigo Bouchardet, de 53 anos, tomou outro susto. Em novembro de 2021, ele foi informado de que o imóvel onde funciona o pub Major Lock, na Rua Major Lopes, no São Pedro, foi vendido para uma construtora, assim como outros ao redor.



"Foi preciso trabalhar muito rápido para conseguir um novo endereço", conta Bouchardet, que, por enquanto, prefere não revelá-lo. Mas garante: "Em maio, o Major será reaberto em outro lugar".





A história do bar começa no início dos anos 1990, quando Bouchardet, rapaz de 23 anos conhecido pelas festas que promovia no Clube Braúnas, na Pampulha, decidiu arriscar. “Deixei de fazer uma festa a cada três meses para promover eventos diários no bar”, relembra, contando que alugou a casa da Rua Major Lopes do empresário Eugênio Viotti. “Ele ficou na dúvida se alugaria, mas acompanhou as obras da reforma e virou amigo.”

Estante com presentes para o Major chama a atenção dos frequentadores



Bucha, como é conhecido pelos amigos, havia retornado dos Estados Unidos cheio de ideias. Uma delas era o dadinho, aposta que o cliente faz com a garçonete – se ganhar, não paga a cerveja. Outra foi o drinque Major Tirim, servido em tubo de ensaio. Ambas divertem os clientes até hoje.



Mas o clássico mesmo do Major é a pipoca de micro-ondas, único petisco da casa, que sempre abria às segundas-feiras. “A cidade estava fechada e o Major aberto. Era tradição. Mas neste período de pandemia, para evitar aglomerações, estamos abrindo às segundas só uma vez por mês. Atualmente, funcionamos de sexta-feira a domingo”.

Rodrigo Bouchardet, o Bucha, o fundador do pub, garante que em maio o Major Lock será reaberto em outro lugar



O Major fez grande sucesso no meio universitário. No início do pub, trabalhar atendendo a clientela estudantil era o máximo. Bucha diz que os próprios estudantes se encarregavam da logística.



“Quando um não podia vir, chamava o próximo da lista. Ninguém nunca faltou ao trabalho”, relembra o dono da casa, que também atuou como DJ e VJ. “Colocava CD num aparelho modernaço. Música boa e vídeos exibidos em aparelhos de TV de hotel”, compara.

Pub sempre fez muito sucesso entre o público universiatário



Xadrez, dama e gamão fazem sucesso entre os frequentadores do pub. Porém, nada chama mais a atenção do que a estante com presentes que os amigos traziam de suas viagens e davam de presente ao Major.



No acervo de memórias afetivas de Bucha tem shows do Skank e apresentações do Jota Quest. “Depois disso, muitos músicos quiseram vir conhecer o Major”, recorda. Por 15 anos consecutivos, Bouchardet ficou à frente do negócio. Depois vieram os sócios Ramiro Maia e Felipe Marreco, que seguem firmes no “ano 30” da casa.





