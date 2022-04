Empresário retoma a festa presencial do Oscar, no Automóvel Clube

Lilian Furman, Franklin Bethônico e Sônia Jacques (foto: Ernandes Fotografia/divulgação)

Franklin Bethônico voltou a produzir a festa do Oscar, que é a menina dos olhos do empresário. Realizada há 28 anos, ela só foi interrompida uma vez por causa da pandemia. Franklin Bethônico voltou a produzir a festa do Oscar, que é a menina dos olhos do empresário. Realizada há 28 anos, ela só foi interrompida uma vez por causa da pandemia.

O presidente do Automóvel Clube, Sérgio Murilo Braga, e a mulher, Fátima (foto: Ernandes Fotografia/divulgação)

No último domingo, o anfitrião reuniu grupo menor, seguiu regras para o combate ao coronavírus e manteve o posto de um dos melhores festeiros de Belo Horizonte.

Franklin entre a irmã, Catarina, e a sobrinha, Júnia Bethônico (foto: Ernandes Fotografia/divulgação)

NO CENTRÃO

ESPAÇO REFORMADO

O Minascentro será reaberto sob o comando de Rômulo Rocha, do Chevals Centro Hípico Vale do Sol. O espaço, totalmente reformado, conta com teatro com 1,6 mil lugares, camarotes, ar-condicionado central, sete auditórios (cuja capacidade pode variar de 100 a 430 lugares), áreas para exposição, sala de imprensa, hub de inovação, áreas abertas e estúdio para eventos híbridos – espaço completo e flexível para atender a qualquer demanda. O concerto “Exagerado”, da Nova Orquestra, abre a programação, na sexta-feira (8/4).

NO PONTEIO

PASSAPORTES E IMIGRAÇÃO

A nova sede da Delegacia de Imigração e de Controle de Segurança Privada e do Posto de Emissão de Passaportes será inaugurada na próxima terça-feira (12/4), no Ponteio Lar Shopping. O espaço vai funcionar onde por muitos anos foi sede da boate naSala.

NO PACATO

MENU RENOVADO

O chef Caio Soter buscou na cozinha de quintal inspiração para o novo menu do Pacato, restaurante em Lourdes. Vegetais, porco e frango são a base do cardápio. O destaque fica com o jiló revisitado com molho de mostarda, jabuticaba avinagrada e creme de fígado de galinha.

NA PASSARELA

AO SOM DE LULU

Carol Trentini, Isabeli Fontana, Gianne Albertoni e Erika Monducci estão confirmadas entre as modelos que subirão à passarela, em 18 de abril, no desfile Skazi + Tufi Duek, no Expominas. Lulu Santos fará a trilha ao vivo.