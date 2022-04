Obra de arquitetos mineiros é indicada ao Prêmio Mies Crown Hall Americas

Sede do Museu do Pontal fica na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro (foto: Manuel Sá/divulgação)

Projeto paisagístico é assinado pelo Escritório Burle Marx (foto: Manuel Sá/divulgação)

Projetada pelo escritório mineiro Arquitetos Associados, a nova sede do Museu do Pontal, na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro, foi indicada ao Prêmio Mies Crown Hall Americas 2022 (MCHAP), promovido pelo Illinois Institute of Technology, em Chicago. Inaugurado em outubro de 2021, o museu já recebeu a visita de 17 mil pessoas. Seguindo o conceito de sustentabilidade, a sede tem projeto paisagístico assinado pelo Escritório Burle Marx



Criado em 2012, o prêmio bienal MCHAP reconhece a excelência de obras de arquitetura construídas nas Américas. São fatores importantes para a indicação o impacto da construção no meio físico e nas comunidades e sua capacidade de melhorar os lugares onde vivemos.





CAETANO

CALDEIRÃO DE EMOÇÃO





Talvez mais que a beleza dos shows de Caetano Veloso que marcaram o início da turnê de lançamento do disco “Meu coco”, a excitação do público chamou a atenção nas apresentações de sexta (1º/4) e sábado (2/4), no Palácio das Artes, em BH. Desde quando me entendo por gente, é normal um grito aqui, outro acolá. Adjetivos sempre estiveram na boca dos fãs, que desta vez perderam o limite. Tanto que sábado, no finalzinho do show, Caetano desistiu de fazer elogios e agradecimentos à cidade que o recebeu no fim de semana. Estar sentado em um teatro diante de um ídolo exige, principalmente, concentração e respeito a quem está em cena. Claro, um gritinho aqui e outro ali, incluindo protesto político, fazem parte do show, o que não pode é ficar gritando sem parar em um caldeirão onde o cantor não ouve a manifestação e o público que foi ali para ver o ídolo perde partes da beleza do espetáculo.





PIXINGUINHA

NO PALCO E EM DISCOS





Vinte e seis obras inéditas de Pixinguinha serão apresentadas no espetáculo “Pixinguinha como nunca”, que fará temporada de 29 de abril a 1º de maio no Centro Cultural Banco do Brasil (CCBB), na Praça da Liberdade. No repertório está a valsa “Paraibana”, composta por ele pouco antes de morrer, em 1973. “Lido com esse acervo desde que me profissionalizei na música e no teatro. Tenho a percepção do herdeiro, mas também do brasileiro, com um orgulho infinito”, comenta Marcelo Vianna, neto de Pixinguinha.





• • •





Marcelo abre o show declamando versos de Moacyr Luz sobre fragmentos da obra de Pixinguinha e canta algumas canções do avô. “Pixinguinha é aqui e agora, contemporâneo, eterno”, diz o músico, que lembra a proximidade do cinquentenário de morte do compositor, em 2023. Ao lado de Henrique Cazes, diretor musical da peça, Marcelo Vianna prepara o lançamento de quatro discos com recortes diferentes de inéditas de Pixinguinha, letradas por autores contemporâneos.





NO MINEIRÃO

GUSTTAVO LIMA





Jota Quest, César Menotti & Fabiano, a dupla Bruno & Denner e os DJs Dubdogz são os convidados do show “Buteco de Gusttavo Lima”, que será realizado em 23 de abril, no Mineirão. A procura por alguns setores foi tão grande que em seis horas se esgotaram os ingressos para o lounge, Espaço Embaixador e Camarote Sense.