Eficácia da colchicina para eventos cardiovasculares

A droga colchicina é conhecida de todos nós por ser muito utilizada no tratamento das crises de gota (deposição de cristais de ácido úrico nas articulações). Seu efeito resulta em um grande alívio quando usada imediatamente, além de ser eficaz no tratamento da pericardite aguda (inflamação da membrana que envolve o coração). É uma droga com propriedades anti-inflamatórias já bem conhecidas .





Estudos recentes conseguiram mostrar que os efeitos anti-inflamatórios dessa droga, quando utilizada em pacientes, reduzem o risco de eventos cardiovasculares em pacientes com infarto do miocárdio recente.





Em um estudo em que os pacientes tomavam, aleatoriamente, a medicação ou o placebo (sem princípio ativo algum), chamado de randomizado, os autores investigaram o uso da colchicina 0,5mg ao dia em pacientes com doença arterial crônica. O objetivo principal do estudo era avaliar morte cardiovascular, infarto do miocárdio ou derrame cerebral, ou cirurgia de ponte de safena.





Nesse estudo, foram incluídos 5.522 pacientes, dos quais 2.762 no grupo que estava tomando a colchicina e 2.760 no grupo que estava tomando placebo. O seguimento médio do estudo foi de dois anos e cinco meses.





O objetivo primário (desfecho primário ) do estudo ocorreu em 187 pacientes (6,8%) no grupo que usava a colchicina, e em 264 (9,6%) no grupo que utilizou o placebo.





O estudo mostrou que as taxas de infarto do miocárdio, de cirurgia de revascularização miocárdica e de derrame cerebral foram significativamente menores no grupo que tomou colchicina do que no grupo placebo.





Os autores concluíram que em pacientes com doença coronariana crônica, o risco de eventos cardiovasculares foi significativamente menor no grupo dos pacientes que receberam colchicina 0,5 mg ao dia do que naqueles que receberam placebo.





Atualmente, vários estudos estão surgindo com novas drogas para o coração e, quem sabe, mais uma sendo incorporada ao nosso dia a dia, na tentativa de reduzir a mortalidade cardiovascular, que é tão elevada ainda.