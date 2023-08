Controle do colesterol LDL na população: há diferença entre sexos?

1572

A doença cardiovascular apresenta nítidas diferenças na manifestação clínica e nos resultados do tratamento entre homens e mulheres. Nesse estudo, os autores avaliaram o papel do sexo em alcançar as metas de LDL -COLESTEROL (colesterol ruim), preconizadas após ajustes para a idade, categoria de risco, intensidade da estatina e presença de transtornos de saúde mental e privação social.Em um estudo retrospectivo (o pesquisador recolhe informações pregressas dos fatores de exposição e os acompanha por um período de tempo os indivíduos), de uma seleção de pacientes entre 40 e 85 anos acompanhados entre 2012 e 2020, essa análise considerou um desenho baseado em episódios, onde a exposição consistiu em qualquer momento em que o tratamento com estatina foi iniciado ou quando a intensidade tivesse mudado. O desfecho (resultado a que se quer chegar) foi definido como o alcance da meta de LDL-COLESTEROL aos 180 dias de seguimento. A análise foi repetida em intervalos de 30 dias até os 360 dias e estratificada por categoria de risco cardiovascular.Foram identificados 40.032 episódios de exposição (início ou mudança de intensidade da estatina) em 30.323 pacientes distintos. Sexo masculino, idade avançada, menor risco cardiovascular e aumento da intensidade da estatina associaram-se com o melhor controle do LDL -COLESTEROL. As mulheres tiveram 22% menos chance de atingir a meta de LDL-COLESTEROL do que os homens, independentemente das variáveis.Os autores concluíram que mulheres apresentam menor alcance das metas preconizadas de LDL -COLESTEROL do que os homens, após ajustes para intensidade da estatina, idade, categoria de risco, presença de transtorno mental e privação social. Esses dados ressaltam a necessidade de estratégias mais adequadas no manejo do uso de estatinas em mulheres.Referência: Gavina C et al. Sex differences in LDL-C control in a primary care population: The PORTRAIT -DYS Study . Aterosclerosis .2023;DOI 10.1016 /j.aterosclerosis.2023.05.017