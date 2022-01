Atualmente, são recomendados isolamento de 10 dias do início dos sintomas e/ou 4 dias sem sintomas ou até negativar o exame para Covid (foto: Reprodução/Pixabay) Parece que nos últimos dias, fomos divididos em dois grupos: quem está na praia e quem está gripado ou com Covid-19. Vários memes circulam pela internet. Qual deles você faz parte? Possivelmente, se você está no grupo de quem viajou ou comemorou Natal e Ano Novo ao lado de muita gente, pode ser que logo logo fará parte do grupo de quem está com coriza, dor de garganta, febre, tosse e todos os outros sintomas chatos que já conhecemos bem.





Isso significa que quem viajou ou participou de festas vai, obrigatoriamente, voltar gripado ou com Covid? Não. De forma simples, isso significa exatamente o que aprendemos lá no começo da pandemia: quanto mais contato, quanto maior a aglomeração e quanto mais situações sem máscaras e medidas de higiene, maior serão as chances de contaminação. Estamos falando de vírus que são transmitidos por contato direto com uma pessoa infectada.





06:00 - 17/09/2021 Muito ajuda quem não atrapalha Tanto a Covid-19 quanto a Influenza são transmitidas da mesma forma e possuem os praticamente os mesmos sintomas. O que conseguimos perceber nesse caos que estamos vivendo é que não estamos observando o aumento de internações tanto em unidades normais, nem em unidades de CTI. Estamos observando aumento de pessoas com sintomas de doenças do tipo infecção de vias respiratórias superiores: gripe, resfriado, Covid-19, influenza, influenza H1N1, H3N2. Todas essas doenças por terem os mesmo sintomas de Covid-19 são critérios de afastamento (atualmente de 10 dias do início dos sintomas e/ou 4 dias sem sintomas ou até negativar o exame).





Um dos pontos importantes é: não é porque você esperou 8 horas para ser atendido ou porque os sintomas estão persistentes que haverá uma nova recomendação, um tratamento milagroso ou mesmo que seu teste irá mudar a conduta médica. Estamos diante de algo que mais de 90% dos casos serão tratados com medicamentos sintomáticos que em sua maioria são antiinflamatórios, antialérgicos e analgésicos. Os sintomas melhoram bastante com repouso e alimentação adequada. Por mais que todos os médicos queiram, não há milagre e precisamos seguir as recomendações e ter um pouco de paciência. A doença tem o tempo dela e nós temos o nosso tempo de recuperação.





A recomendação atual é:

Fique atento aos sintomas

Use máscaras

Higiene das mãos

Distanciamento Social

Não invista em tratamentos milagrosos

Não se apegue aos testes, mas sim em opiniões técnicas e avaliação individualizada de sua história médica.





Um detalhe importante: tenho muitas pessoas claramente sintomáticas que desejam descartar o que estão sentindo com os pedidos e resultados de exames. Os exames por si já são limitados. Confie mais no seu médico, confie na sua história e não queria mudar tudo por conta de um teste que tem suas limitações e falsos negativos.