Pelo desenrolar da história, a COVID-19 veio pra ficar, mas ainda precisamos entender como vamos lidar com a presença e esse 'temperamento' mutável do vírus Sars-CoV-2 (foto: Pixabay) Para um bom entendedor de pandemia e Covid-19 sabe que, dos mesmos criadores de pingo é letra, uma nova letra é uma nova fase da pandemia. O que uma letra grega muda nas variantes do Sars-Cov-2? As cepas de maior preocupação devido ao risco à saúde pública mundial, segundo a OMS, recebem a nomenclatura de uma letra grega. Alfa, Beta, Gama e Delta já estão controladas, ao que tudo indica.





Parece que esse ano não vamos ter um mês de paz, mesmo com os recordes de vacinação. Quando muitos já estavam pensando nos trios de carnaval, festas de réveillon e retorno das atividades, vêm uma nova péssima notícia: a variante Ômicron! "Dr. Erickson, mas desse jeito vai faltar letra no alfabeto grego, não vai?" Pelo desenrolar da história, a COVID-19 veio pra ficar, mas ainda precisamos entender como vamos lidar com a presença e esse 'temperamento' mutável do vírus Sars-CoV-2.





o que tecnicamente chamamos de virulência.





Quando comecei a escrever este texto não havia sido identificado nenhum caso da nova variante no país, porém ao atualizar sabemos que há mais de 5 casos já registrados no Brasil. Para que seja possível controlar a dispersão desta nova cepa o fluxo de viajantes entre diversos países do mundo já foram alterados e alguns bloqueados.





O que incomoda tanto?





- Não sabemos como será a evolução das pessoas contaminadas por essa cepa;





- Não sabemos como será a defesa desenvolvida a partir das vacinas já utilizadas na população.





A ausência de respostas causa insegurança, principalmente, por todo o caos já vivido devido à Covid-19 no mundo. Um pequeno detalhe curioso nesse momento de classificação é que a OMS decidiu pular duas letras para classificar a nova cepa, a letra Nu e Xi, pois em inglês a Nu poderia se confundir com o som de New (novo) e Xi poderia se confundir com o atual presidente Chinês Xi Jinping. Já temos problemas demais para ter que lidar com desastres de comunicação, concordam ? Vamos continuar com as orientações de sempre, ok?!