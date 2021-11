Fique atento. O novembro é azul

Em 2020, no Brasil, foram 65 mil os casos de câncer de próstata (foto: Marijana1/Pixabay)

Já foi superado o jargão de que meninos vestem azul e meninas vestem rosa, mas o mês de novembro segue sendo o mês de alerta para a saúde do homem. Inicialmente, se tratava de um lembrete para a prevenção do câncer de próstata, porém atualmente podemos melhorar essa campanha para o mês que estamos com o foco nos nossos pacientes do sexo masculino e suas doenças mais prevalentes, dentre elas o câncer.Segundo o INCA, Instituto Nacional do Câncer, em 2020 o Brasil aumentou em 65 mil os casos de câncer de próstata. Você deve ficar atento se preenche alguns dos critérios: idade maior que 50 anos; pai ou irmão com este diagnóstico; bebida, tabagismo e sedentarismo.Um bom acompanhamento não se resume a pedir exames. Muitos pensam que o protocolo é fazer aniversário e pegar uma guia de exames e se prevenir de doenças "das idades". Pra começar, não existem somente "doenças da idade" e, para já resumir, não existe um bom acompanhamento médico desta forma, ainda que muitas pessoas se sintam mais seguras quando realizam exames.Como mantra eu sempre repito:Fique atento se você ou um parente apresentar dificuldade para urinar, se aumentar o número de vezes que urina, alteração do jato urinário, ardor ou dor urinária, presença de sangue na urina ou no sêmem e dor ao ejacular. Como é mais frequente após os 50 anos, é a idade que devemos ficar mais alerta.O câncer de próstata tem tratamento e quanto antes for diagnosticado melhor serão os resultados. Você acredita que a doença tem cura em até 90% dos casos? Essa resposta ao tratamento, claro, somente se for detectado de maneira precoce e com um bom tratamento. A consulta médica é a busca pela segurança, segurança de, se ocorrer alguma adversidade na avaliação ou nos exames, que seja conduzido de forma adequada. Uma prova que a prevenção é o melhor remédio.Outro mantra que você precisa guardar no Novembro Azul: Não é necessário pedir exames devido a idade, é necessário pedir exame somente com indicação médica, com alterações na avaliação médica.Novembro Azul: um momento de se recordar e cuidar da saúde masculina.