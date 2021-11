Quadro mais grave de infecção urinária pode chegar ao rim, atingir o sangue e causar infecção generalizada (foto: Reprodução/Pixabay)

Na última semana, falamos sobre a cistite que é a infecção urinária baixa, uma infecção leve que se resolve com uso de antibioticoterapia padrão e que muitas, quase todas as vezes pode se iniciar o tratamento sem pedir nenhum exame. O diagnóstico nesses casos é realizado totalmente através da entrevista médica e o exame físico do paciente, lembrando que para esses casos a prescrição de antibióticos é um ato médico.