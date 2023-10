Atentado contra a própria vida - Atenção para ajudar e também pedir ajuda

Duas pessoas, uma branca e uma preta, apresentando somente a parte do abdome, juntas, com as mãos se tocando em sinal de interesse legítimo de uma querendo ajudar a outra, em situações, por exemplo, como o suicídio, campanha do Setembro Amarelo, destacando que é preciso desmitificar o tema e conversar mais sobre o assunto para ajudar familiares, amigos e conhecidos

(foto: Freepik)