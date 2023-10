Saúde mental em equilíbrio é qualidade de vida

1549

Mulher com depressão mantém pose de desânimo, sentada em sofá, pensando em fazer algo, mas se sente completamente sem energia para tomar algum tipo de atitude e reagir em relação ao que sente ou lutar contra os sintomas do problema, ficando apática e acreditando também que é vítima de preconceitos (foto: Freepik)







A saúde mental ainda é um tema completamente desconhecido para milhares de brasileiros, infelizmente. A população não sabe do que se trata e, centenas de pessoas, ainda estão na parte da turma preconceituosa em acreditar que, depressão e ansiedade são bobagens e, os cuidados com a saúde mensal são somente para quem está “doido”.





A verdade é que, cuidar da saúde mental ainda é uma ação acompanhada de muito preconceito, ou seja, diretamente ligada à loucura. Entretanto, é fundamental entender que é preciso se preocupar com a qualidade de vida e, os cuidados com o cérebro fazem parte desse processo, proporcionando viver bem consigo mesmo e em sociedade. Afinal, a saúde mental é o tripé da organização chamada ser humano, determinando como será o decorrer da vida.









A tendência diária é qualquer um acreditar que está completamente sob controle, porém, em situações complicadas, se comporta de maneira diferente e, lamentavelmente, na maioria das vezes, nem percebe o que acontece ou como envolve as pessoas próximas.





O fato é que muitos indivíduos são explosivos, por exemplo, ao lidarem com problemas, como o transtorno explosivo intermitente (TEI), também conhecido, popularmente, como a Síndrome de Hulk, uma referência ao super-herói Marvel, forçado a se transformar em um gigante verde, todas as vezes que fica com raiva. O complexo nessa situação é a apresentação de um comportamento descontrolado e que deve ser revertido.

Duas mãos de pessoas de raças diferentes se encontram, demonstrando a importância do apoio familiar e de amigos para as pessoas com qualquer tipo de problema de saúde mental, pois a situação não é "mimimi" ou preguiça, mas uma condição que requer tratamento, muitas vezes com medicação e acompanhamento para reverter o processo (foto: Freepik)





Tudo o que é rápido demais acaba provocando ansiedade e angústia, tirando a pessoa do “eixo”, sendo que, dia após dia, a tendência é a sociedade ficar mais doente ao conviver com sentimentos negativos, culminando em uma aparente disputa eterna. A consequência desse cenário é deixar os nervos a mil, gerando situações arriscadas, com brigas, troca de farpas e, até mesmo, facilitando a ocorrência de situações que podem levar a morte dos envolvidos, com homicídio ou assassinato.





É preciso refletir sobre a saúde mental e entender que os diversos aspectos têm origem em uma perspectiva de um sujeito que se estabelece em um mundo organizado. Muitos podem chamar isso de paz, felicidade, realização, ou seja, tudo aquilo que dá tempo para refletir, analisar, executar e gera bem-estar, sendo sinais de sanidade.