(foto: Markus Winkler/Pixabay)

A turma do boteco (foto: Arquivo Pessoal)

O Braz foi meu cabeleireiro durante muitos anos, assim como de milhares de estudantes, professores e funcionários da Faculdade de Medicina da UFMG. Desde 1969, cortava o cabelo de todos com carinho, bom humor e elegância de um coiffeur de Paris.Enquanto tive cabelo, eu o visitava de tempos em tempos. Quando ele começou a me cobrar meia, passei a ir até lá apenas para visitá-lo e rir um pouco. Meticuloso e detalhista, conhecia seus fregueses pelo nome. Formar na faculdade não significava abandonar o Braz.Mesmo os que iam para muito longe de BH, sempre voltavam ao DA da Medicina para matar a saudade dos tempos de estudante. Cortar o cabelo com o Braz era como viajar no tempo, reviver os primeiros dias do curso e sentir o frescor do entusiasmo e orgulho de frequentar aquela faculdade e pertencer a um espaço seleto pelo qual batalhamos por quase uma vida.O Braz era bem mais que um cabeleireiro. Era um símbolo incrustado dentro de outro símbolo, o Diretório Acadêmico da Faculdade de Medicina da UFMG. Local histórico de contestação, debates acalorados, diversão e de cortar o cabelo com o Braz.Durante alguns anos fomos vizinhos e parceiros de trabalho.Tudo começou num corte de cabelo (naquela época eu ainda os tinha), quando fiquei sabendo que o inquilino do bar do DA estava de saída.Alguns minutos depois, ficamos sabendo também que o Jaime, nosso colega de turma e de boteco, iria se casar. Sua namorada estava grávida e como um “cabra macho” e honrado do Norte de Minas, comeu, engravidou, casou.O Jaime tinha um problemão: grana para se sustentar. Pensou até em parar o curso de medicina para trabalhar. Nós tínhamos dois problemas. Não queríamos perder a companhia do amigo, nem a oportunidade de termos o boteco do DA, nosso ponto de encontro.Problema posto, solução dada. Alugaríamos o bar do DA.O Jaime ficaria com metade do lucro e nós, os outros 14, com os outros 50%. Cada um teria 1/14 de 50% do possível lucro. Planejamento perfeito em papel de padaria. Tinha tudo para dar certo.Dos 14 donos, tínhamos três agregados de outras faculdades. O Dango, da odontologia e músico de altíssimo nível, o Adelsinho, das artes plásticas, e o Júnior Medonho, da escola de direito e primo do Gustavo Werneck.Aprendemos na prática a importância da multidisciplinaridade na gestão de negócios.O Jaime topou com certa relutância. Assim começou nossa vida empresarial. Dividimos os plantões no boteco de forma a não comprometer aulas e estágios. Tudo perfeito!Minha mãe fazia as empadinhas que se tornaram famosas em todo o Campus Saúde. Supimpa era o responsável por buscá-las e degustar a primeira e levar uma especial para mim. Carinho especial de mãe do grupo escolar a faculdade.Era ele quem abria o bar, que em dias de festas só fechava com a saída do último bebum. Com frequência, nós mesmos.Com o tempo, fomos sofisticando os sanduíches. Surgiu, assim, a deliciosa "Dalva de Oliveira" e o compacto, mas potente, "Nelson Nedi". O Braz, nosso vizinho de porta, se tornou quase o 15° proprietário.Tivemos fregueses inesquecíveis, como o Picolé, funcionário da biblioteca e nosso paciente no ambulatório de fígado do Bias Fortes. O Alberto, faxineiro do DA, que nos ensinou a importância do respeito à diversidade sexual, coisa que não se ensinava na época, em nenhuma matéria da faculdade.O poderoso Apolo, líder estudantil, que um dia, no plantão do Adelsinho, pediu um pendura de seis cervejas. Com vergonha de perguntar o nome da figura ilustre, desenhou uma caricatura da figura no livro caixa. Uma obra de arte, inconfundível, a qual encontra-se de posse do Gustavo Werneck até hoje.E assim levamos o bar até que o Jaime não precisasse mais da grana que seus 50% lhe conferia. Os outros 50% foram deliciosamente bebidos e deglutidos pelos demais proprietários.Em nosso curriculum na faculdade deveria constar este estágio extracurricular: gestão de boteco. Matéria complexa e disputadíssima. Apenas 14 vagas para centenas de candidatos.Nem tudo foram flores neste período complexo ditatorial e de luta pela retomada da democracia no país. Ser dono de boteco e cabeleireiro dentro de um DA naqueles tempos tinha seus riscos. Reuniões da UNE e do DCE eram proibidas e reprimidas de forma violenta pela polícia e pelo temido DOPS.Certa vez, a UNE bancou a briga e resolveu fazer o congresso aqui em BH, no DA da Medicina. Clientela garantida para o Braz e para nós do boteco.Só não contávamos com o fechamento do Campus pelo aparelho repressivo do Estado. Ficamos todos presos no DA por um bom tempo, até sermos levados para interrogatório e fichamento.Saímos do DA num corredor formado por policiais afim de cobrir-nos de cacete e cachorros babando para morder nosso traseiro.Coração a mil, fui com o Braz, ambos esperando pelo pior. Tortura com choque elétrico, pau de arara e etc. Tudo isto por cortar cabelo e vendermos cerveja, empadinha e a deliciosa Dalva de Oliveira. Não era justo.O Braz e eu ficamos juntos o tempo todo. Afinal, nosso álibi era o mesmo: trabalho. Ele cortava cabelo e eu era dono de 1/14 de 50% de um boteco. Mais do que convincente. Para o interrogatório sempre haviam dois policiais. Um queria seu fígado e o outro quase lhe fazia um cafuné.Às vezes trocavam de posição, conforme o interrogado. O Braz foi na minha frente, mas ficamos muito próximos um do outro. Eles pareciam já nos conhecer. Poderiam ser um dos inúmeros fregueses do Braz ou do nosso boteco.Mas, o interrogatório era uma praxe. As porradas também. Ossos do ofício.- Qual nome do Sr.?!- Braz- Ô imbecil, nome completo cara!!- Braz Indiano de Souza- Fala alto cara!Foi nesse momento que eu percebi que a coisa não estava nada boa para Braz e tentei ajudar.- Ô Braz, fala logo quem você é!!O policial mau não teve dúvida. Me deu um cocão e gritou no meu ouvido, que o zumbido não me largou até hoje.- Ô engomadinho fdp, fica calado aí, seu viado! Espere a sua vez cara.- É que ele é o cabeleireiro do DA e eu sou um dos donos do boteco cara.- PQP, estes caras têm cada desculpa. Eles acham que nós somos idiotas ô Zezé.Zezé era o bonzinho.- Calma Felipão, esses caras são do bem. Vão contar para gente tudo direitinho. De qual facção vocês são?!Aí o Braz se manifestou de forma menos hesitante.- Eu sou o cabeleireiro do DA e esse menino é do boteco.- Tá bom! Então me prova. Pega a tesoura lá que eu tô precisando cortar o cabelo.- Quer dar um tapa no visu ?! É comigo mesmo, disse o Braz.- Se fizer caminho de rato eu te mato de porrada.E, pelo "tapa no visu", Braz levou uma bolacha.Pensei comigo: se ele pedir uma Dalva, vai ser complicado. O sanduíche seduzia os mais exigentes paladares, mas exigia ingredientes impossíveis para o local.Depois de cortar o cabelo de uns cinco e fazer da sala de interrogatório um salão de beleza, eles se convenceram que ele era de fato bom no que fazia. Foi quando o Zezé interrompeu.- Agora traz lá o pão de forma pra esse aqui fazer os sandubas.O este aqui era eu! Fiz uma Dalva de Oliveira, improvisada, mas convincente e libertadora! Pão de forma branco, manteiga por fora, duas fatias de mozarela, presunto, hambúrguer de frango (ficou faltando), tomate, alface e maionese.Pode ser Dalva quente ou fria. Eu prefiro a quente. Mas, a fria também é inesquecível.Fomos liberados e o Braz me confessou que alguns dos caras continuaram seus fregueses por muitos anos. Liberados sem fichamento por uma tesoura velha improvisada, mas nas mãos de um craque e pela Dalva de Oliveira.Nosso boteco fechou. Nunca tiramos um centavo do negócio. O lucro intangível são as dezenas de histórias para contar e os divertidos momentos que vivemos.Na semana passada o Braz nos deixou. A COVID-19 o levou, junto com os outros 345.287 mortos pela "gripezinha". Foi dar "um tapa no visu" dos anjos. Se daqui para a frente alguém tiver uma visão do Cristo de cabelo cortado, certamente foi o Braz.