As luzes da cidade

(foto: Kristina Tripkovic/Unsplash)

A barra do dia, as luzes e o silênciotornam o cenário único em uma. A cidade e seus semáforos piscando para ninguém.O cão perdido, que não tem a quem seguir, cansou, parou. Nem um ciclista para assustar. Frustrante pra cachorro!. Para onde foram todos?! Não foram. Ficaram, mas não estão. Permanecem na casamata esperando opassar pelos olhos das janelas.A vida só voltará a ser como antes se nos refugiarmos dentro de nós mesmos. Abraçarmos acomo um estado natural de quem vive, do berço ao túmulo, sem a angústia que apaga todas as luzes. É preciso evoluir para sobreviver.Aprendemos com o vírus.É preciso horizonte. Um Belo Horizonte para buscar caminhos. Mirar o infinito, sem perder o sentido de proximidade.A cidade pulsa em coma induzido. Há vida a ser vivida.Ainda há oxigênio a ser respirado no planeta. Há sexo nessa tortura.Pessoas nascerão para viver suas próprias epidemias, surtos de paixão, TPMs, ilusão e tédio.Distante desses dias, antropólogos nos analisarão com frieza e curiosidade.Porque será precisavam tanto aglomerar para se sentirem felizes?! E as fantasias?! Já não bastavam as máscaras?!Uma coisa é certa: aprenderam a descobrir a si mesmos, reataram laços familiares e o sentido do trabalho como necessário à subsistência.A interdependência global real começou a ser perceptível com a pandemia de 2020. A conectividade e o sentido de tecido humano integrado à natureza começa a ser entendido, de fato, a partir de 1 milhão de vidas perdidas.A caminho de um futuro incerto, o planeta perdeu, até hoje, uma Belo Horizonte em vidas (2.787.785 pessoas). Cerca de 15 Nagasaki e Hiroshima em apenas 1 ano.Foram necessários mais de 300 mil mortos para que um “gênio da época” usasse máscara e esboçasse, mesmo que contrariado, algum sentimento pelas vidas perdidas no seu país.Asfixia política é mais eficiente do que covas preenchidas.Nossos investigadores futuros nos verão como seres pré-históricos, cujo cérebro do dirigente maior merecerá estudo especial para encontrar os marcadores genéticos e fisiopatológicos da perversidade e falta de caráter.A dificuldade será encontrar, num crânio vazio, massa encefálica a ser estudada.Mas, arqueólogos usando técnicas especiais descobrirão os sonhos ditatoriais do governante: - Império de Messias I, II, III e IV.Catástrofe secular! Ainda bem que não passou de um neurônio delirante psicótico.Abortado o delírio, imperam os princípios democráticos e o país volta a ser o país do futuro.Será?!