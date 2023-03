São Sebastião desocupa escolas para volta às aulas

(foto: Rovena Rosa/Agência Brasil) As 10 escolas que abrigaram as famílias que perderam as casas em São Sebastião durante as chuvas no período do carnaval foram desocupadas neste sábado (4/3) para que os alunos possam voltar às aulas. Os aproximadamente 1 mil desabrigados do litoral Norte foram transferidos para hotéis e pousadas das regiões de Juquehy, Sahy e Boiçucanga, de acordo com as informações do governo de São Paulo.









A Secretaria de Estado da Saúde informou que 22 adultos e seis crianças vítimas das chuvas foram atendidas, até o momento, no Hospital Regional do Litoral Norte (HRLN). Deste total, cinco permanecem internados com estado de saúde estável.





Outros 18 pacientes já receberam alta hospitalar e cinco foram transferidos para outras unidades de saúde. De acordo com o boletim diário do governo estadual, o Fundo Social de São Paulo está precisando de ajuda voluntária para triagem das mais de 200 toneladas de doações que foram entregues no depósito do órgão desde o último dia 20. Outras 200 toneladas já foram entregues às famílias que perderam quase todos os bens materiais.





E mais. O procurador-geral de Justiça do Estado do Rio, Luciano Mattos, nomeou os novos integrantes da força-tarefa que acompanharão as investigações sobre os mandantes dos assassinatos da vereadora Marielle Franco e do motorista Anderson Gomes.





A equipe será composta pelos promotores de Justiça Eduardo Morais Martins, Paulo Rabha de Mattos, Patrícia Costa Santos, Glaucia Rodrigues Torres de Oliveira Mello, Pedro Eularino Teixeira Simão, Mario Jessen Lavareda e Tatiana Kaziris de Lima Augusto Pereira.





“A orientação do chefe do MP do Rio é dar prioridade ao caso, que agora dispõe do auxílio do Ministério da Justiça e da Polícia Federal”, diz a nota da procuradoria.

O crime completa cinco anos em 14 de março e ainda não houve conclusão sobre mandantes e motivações.

Reforma agrária

O Ministro do Desenvolvimento Agrário, Paulo Teixeira, afirmou que a invasão do MST às fazendas da Suzano Celulose, no Sul da Bahia, foi caso pontual e garantiu que o governo vai proteger a propriedade privada, além de acelerar o programa de reforma para atendimento às famílias do campo. “O Ministério do Desenvolvimento Agrário vai atuar conforme a Constituição, proteger a propriedade privada e exigir o cumprimento da função social da propriedade. Caso ela não cumpra a função social da propriedade, ela será desapropriada para fins de reforma agrária”.

Tem gente premiada

O ministro Paulo Pimenta, da Secretaria Especial da Comunicação Social da Presidência da República (Secom), anunciou ontem mais dois nomes para compor a nova gestão da Empresa Brasil de Comunicação (EBC). O jornalista, escritor e tradutor Eric Nepomuceno assumirá a superintendência da empresa no Rio de Janeiro, enquanto o jornalista e ex-deputado estadual paulista José Américo (PT) vai comandar a superintendência da EBC em São Paulo. Nepomuceno foi premiado por um trabalho investigativo sobre o massacre de Eldorado dos Carajás.

De @LulaOficial

“Infelizmente perdemos Paulo Caruso, um dos mais importantes cartunistas brasileiros. Sua arte será imortal e continuará a contar a história do Brasil contemporâneo. Paulo Caruso foi um grande desenhista e cronista político, com uma criatividade inesgotável, retratou com talento e consciência o dia a dia que constrói nossa história recente. O ranço veloz e seu humor já são parte da memória nacional. Contribuiu com talento na luta pela democracia e por um país com direito à liberdade de expressão. Meus sentimentos ao seu irmão, Chico, e familiares, amigos e admiradores.”

Nada de assédio

Na Semana da Mulher, a Câmara dos Deputados pode votar cinco projetos de lei sobre o tema, tais como a medida provisória que cria um programa de prevenção e combate ao assédio sexual no âmbito dos sistemas de ensino e o projeto de lei que assegura às mulheres o direito a ter acompanhante de sua livre e própria escolha em consultas e exames. Primeiro item da pauta, a Medida Provisória 1140/22 institui o Programa de Prevenção e Combate ao Assédio Sexual no âmbito dos sistemas de ensino federal, estadual, municipal e distrital.

Para encerrar

A Associação Nacional dos Procuradores da República (ANPR) divulgou uma nota rebatendo a sinalização de Luiz Inácio Lula da Silva (PT) sobre a possibilidade de indicar um PGR que não consta na lista tríplice apresentada pela categoria. O órgão disse que vai propor uma reunião com o presidente para debater o tema. A associação diz que levará essas preocupações a Lula. “Temos plena confiança de que haverá um diálogo produtivo em torno deste tema”. Nos últimos dias, Lula deu diferentes declarações de que a lista tríplice para um novo PGR é apenas uma “possibilidade”.

PINGA FOGO