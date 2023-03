O ministro do Desenvolvimento e Assistência Social anunciou contratação de 12 mil pessoas para fazer pente-fino no Bolsa-Família (foto: Evaristo Sá/AFP - 28/2/23)





O presidente Lula (PT) encaminhou ao Senado o nome do ex-diretor-geral da Polícia Federal Luiz Fernando Correa para a chefia da Agência Brasileira de Inteligência (Abin). A informação foi publicada em “Diário Oficial da União” ontem.





Na quinta-feira, o governo federal oficializou a transferência da agência do Gabinete de Segurança Institucional, chefiado por militares, para a Casa Civil, comandada por Rui Costa.





A intenção é mudar as prioridades da Abin, para que ela contribua com a definição e execução de políticas públicas. O acompanhamento de grupos extremistas nas redes sociais também faz parte do novo foco da Abin sob gestão civil.





Mudando radicalmente de assunto, tem outra notícia pertinente. O ministro do Desenvolvimento e Assistência Social, Wellington Dias, informou, ontem, isso mesmo em plena nesta sexta-feira, que o governo excluiu do Bolsa-Família, em março, nada menos que 1,4 milhão de famílias que vinham recebendo o benefício de maneira indevida.





No mês passado, o ministro já havia informado ter indícios de que 2,5 milhões de famílias recebiam o benefício de maneira indevida. Ontem, Wellington Dias confirmou que, com a exclusão de 1,4 milhão de famílias, ainda há cerca de 1 milhão recebendo o pagamento de forma incorreta.





Na mesma entrevista, o ministro informou que o governo vai contratar 12 mil pessoas para fazer a atualização de cadastro do Bolsa-Família entre março e dezembro deste ano.





Durante a entrevista sobre a reformulação do Bolsa-Família, a secretária de Renda e Cidadania do ministério, Eliane Aquino, informou que o objetivo do governo é reajustar o programa a cada dois anos, de acordo com a inflação.





De volta ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva, ele aproveitou para fazer uma viagem. E não perdeu a caminhada: entregou, também ontem, 1.440 unidades habitacionais do Programa Minha casa, minha vida, em Rondonópolis, no Mato Grosso.





Contratado em julho de 2013, o Residencial Celina Bezerra é composto por moradias da faixa do programa, que atende à população mais pobre.





O empreendimento tem poço artesiano, drenagem de águas pluviais, estação e emissário de esgoto. O local dispõe de equipamentos públicos como escolas, creches, e unidades básicas de saúde.





O ex–ministro do Turismo Gilson Machado anunciou, ontem, nas redes sociais que embarcou ao lado do ex-presidente Jair Messias Bolsonaro (PL) para a capital dos Estados Unidos, Washington, D.C, para um evento conservador e encontro com o ex-presidente norte-americano Donald Trump. @gilsonmachadont “decolando hoje para Washington ao lado do Pr Bolsonaro, sem dúvida o maior líder conservador do planeta. Temos tido reconhecimento por pessoas do mundo todo. É o maior encontro conservador do mundo, o CEPAC. Palestra às 14:00, depois encontro com o Pr Trump”.





“Se as empresas têm ciência de que serão responsabilizadas financeiramente e punidas, podem ser incentivadas a tomar medidas pro–ativas para minimizar os riscos ambientais e sociais, dirimindo as possibilidades de eventuais desastres”, avalia o deputado Alfredo Gaspar (União-AL), autor do projeto que suspende o pagamento de proventos a acionistas de sociedades por ações quando elas estiverem envolvidas em desastres ambientais. Está otimista o parlamentar: “acredito que a medida pode ser uma maneira eficaz de incentivar a responsabilidade ambiental e social”.





Dor e revolta marcaram a despedida de Arthur, neto do ex-presidente Lula que participou do velório de seu neto de 7 anos em São Bernardo do Campo (SP). Apesar da parede de policiamento e grades, a população conseguiu ver o presidente acenar por alguns segundos antes de ingressar no velório, que foi restrito a familiares e amigos. Durante uma hora e meia em que esteve no velório, três helicópteros sobrevoavam o crematório, na primeira vez em que o ex-presidente saiu do cárcere.





Em 2020, o ministro-relator Edson Fachin já havia determinado o direito de audiência de custódia em caráter liminar, ou seja, provisória. Para ele, é um direito fundamental que todos sejam ouvidos antes de serem levados à prisão. Ontem, o Supremo Tribunal Federal (STF) formou maioria de votos para confirmar que as audiências de custódia devem ser realizadas depois de todas as prisões. Ou seja, temporárias, preventivas e definitivas e não apenas em flagrante. O voto foi seguido por André Mendonça, Cármen Lúcia, Dias Toffoli, Ricardo Lewandowski, Roberto Barroso e Luiz Fux.





O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) chorou, em evento em Rondonópolis (MT), ontem, com uma homenagem ao neto Arthur Lula da Silva, que faleceu em 2019, aos sete anos de idade. O petista se emocionou quando o prefeito de Rondonópolis, José Carlos Junqueira de Araújo, o Zé Carlos do Pátio, disse que está sendo construída uma creche que levará o nome de Arthur. A criança morreu quando Lula estava preso em Curitiba, no Paraná. A creche leva o nome do Arthur Lula da Silva. Lula, então, foi às lágrimas ao lembrar do neto.





Em tempo, das notas Choro da saudade e A morte do Neto: Lula visitou Rondonópolis, ontem, para fazer entregas de chaves de unidades do Minha Casa, Minha Vida, programa de construção de moradias populares para famílias de baixa renda.





Mais um Tempo, desta vez da nota Desastres ambientais: “As empresas podem ser obrigadas a estabelecer fundos de indenização ou outros mecanismos de compensação para apoiar a recuperação ambiental e ajudar a restaurar as comunidades atingidas”, explicou Alfredo Gaspar.





A Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia da Assembleia Legislativa de Minas Gerais (ALMG) elegeu, ontem, a sua presidente e vice: as deputadas Beatriz Cerqueira e Macaé Evaristo, ambas do PT.





Até o momento, 14 das 23 comissões permanentes já concluíram essa etapa. Novas reuniões especiais para as nove comissões permanentes da ALMG que ainda precisam definir suas lideranças deverão ocorrer na semana que vem.





