Lula diz que recebeu convite para visitar o México (foto: MAURO PIMENTEL/AFP)





O presidente Luiz Inácio Lula da Silva disse, ontem, que conversou com o presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, sobre cooperação econômica, recebeu convite para o país que México.





A conversa de Lula com Obrador aconteceu por telefone. “Conversei hoje com o presidente mexicano @lopezobrador sobre a cooperação econômica entre nossos países e recebi o convite para visitarmos o México, o que faremos assim que possível”, disse Lula.





As ministras do governo Lula, a primeira-dama Janja Lula da Silva e as presidentas do Banco do Brasil, Tarciana Medeiros, e da Caixa Econômica Federal, Rita Serrano, se reuniram para abrir as atividades referentes ao Dia Internacional da Mulher, celebrado em 8 de março. O encontro foi promovido pela ministra das Mulheres, Cida Gonçalves, no Palácio do Planalto.





No evento, o slogan “O governo que respeita todas as mulheres” foi apresentado à imprensa. A marca vai circular em canais institucionais e plataformas digitais do governo Lula.





“Mulheres unidas na reconstrução de um governo que nos respeita! Junto com as ministras mulheres e as presidentas dos bancos públicos, iniciamos o mês das Mulheres. Dia 08 de março”o presidente @lulaoficial vai anunciar ações que vão impactar a vida das brasileiras. Vamos juntas!”, escreveu Janja no Twitter.





Só que ontem o presidente da República teve trabalho. “As fábricas já não têm a quantidade de trabalhadores que tinham, o trabalho informal ocupa espaço do formal e as empresas de aplicativos exploram os trabalhadores como jamais foram explorados.





Calma que teve mais: “Cabe aos dirigentes sindicais representar os trabalhadores para a seguridade social em que os trabalhadores estão perdendo em todo o mundo”, disse.





Foi um discurso para a Confederação Sindical de Trabalhadores e Trabalhadoras das Américas. Lula disse mais ainda “O movimento sindical vive, em todo o mundo, uma situação difícil em que os dirigentes sindicais terão que fazer um novo pacto na relação entre o trabalho e o capital”.





Ele ainda criticou as empresas de aplicativos, que “exploram os trabalhadores como jamais foram explorados”. E deu a receita: “Uma situação difícil”. Os dirigentes sindicais “terão que fazer um novo pacto na relação entre o trabalho e o capital”.





De olho na PBH

O senador Carlos Viana (Podemos) e o ex-prefeito de Belo Horizonte Alexandre Kalil (PSD) se encontraram ontem, em Brasília, para conversar sobre a eleição para a prefeitura da capital em 2024. Ambos foram candidatos ao governo de Minas em 2022. "Obrigado pela visita, Alexandre Kalil. Uma boa conversa sobre as eleições para a Prefeitura de BH em 2024", disse Viana, no Twitter. O EM apurou que pesquisas internas sobre os potenciais concorrentes à PBH apontam que Kalil é um cabo eleitoral capaz de ajudar aliados a ter bom desempenho. Embora tenha perdido para Romeu Zema (Novo) na eleição estadual, o pessedista foi reeleito prefeito em 2020 no primeiro turno, com mais de 63% dos votos válidos.





Foi na barbearia

Ainda nos Estados Unidos, o ex-presidente Jair Messias Bolsonaro (PL) postou vídeo nas redes sociais, ontem, enquanto cortava o cabelo em um salão em Orlando. E claro que alfinetou: “Hoje é um dia em que o brasileiro acordou com combustíveis mais caros, em especial, a gasolina. Quero dizer que parte da imprensa publicou aí, reduzimos o preço do combustível lá atrás reduzindo impostos”. Sem citar Lula, o ex-presidente disse que outra pessoa assumiu o Brasil. “Mais uma medida negativa do petista ao subir os impostos dos combustíveis”.





A máscara facial

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) derrubou, ontem, a obrigatoriedade do uso de máscaras em aeroportos e aviões. A decisão foi tomada por unanimidade durante a primeira reunião ordinária do ano da diretoria colegiada da agência reguladora. “A Anvisa reforça que haverá a obrigatoriedade de fornecimento, por parte da tripulação, de máscara facial para casos suspeitos”. Ficam em vigor: impedimento de viagens para casos da COVID-19; limpeza e desinfecção de ambientes e avisos sonoros sobre o uso de máscara em aeroportos e aeronaves.





Diminuir os juros

“Queremos mostrar para o Copom e para o Banco Central que podem diminuir os juros, ainda que paulatinamente, porque nós temos responsabilidade fiscal e estamos fazendo o dever de casa”, disse a ministra do Planejamento e Orçamento, Simone Tebet, a jornalistas no Palácio do Planalto, depois de participar de um café da manhã com a primeira-dama Rosângela Lula da Silva, a Janja, e outras ministras. E teve mais: “O que estamos fazendo é um esforço concentrado para mostrar para o Banco Central, na próxima reunião do Copom, que o problema da inflação não é demanda.





Conferência da paz

“O grande gênio que, até no exterior, conseguiu o título de ‘Águia de Haia’ porque levantou a doutrina que ficou até hoje, que era muito justa e muito reivindicada, da igualdade de todas as nações, pequenas ou grandes. Elas deviam ter o mesmo peso internacional”. Quem diz é o ex-presidente José Sarney, que destacou o reconhecimento internacional de Ruy Barbosa depois da sua participação na Conferência Internacional da Paz, 1907, em Haia, na Holanda. Dono de personalidade marcante, Ruy Barbosa soube usar como poucos a tribuna do Senado Federal.





Pinga-fogo

Em tempo, sobre a Conferência da paz: de personalidade marcante, Ruy Barbosa soube usar a tribuna do Senado. Era religioso. É dele a frase: “A pior ditadura é a do Poder Judiciário. Contra ela, não há a quem recorrer”.





Tem mais um Em tempo: Ruy Barbosa foi um verdadeiro modernista político, um dos mais humanos representantes do povo brasileiro, famoso por sua inteligência acima da média, pelo profundo conhecimento cultural.





O Partido Novo aprovou, em convenção nacional, com apoio de 85% dos seus integrantes, que a sigla poderá usar os rendimentos dos valores recebidos via fundo partidário para o custeio de despesas relativas à manutenção do partido.





O Novo recebe recursos do fundo partidário anualmente desde 2015, mas esses valores nunca foram usados, já que a sigla sempre foi contra uso de dinheiro público em campanhas e para os partidos. Fundador do partido e ex–presidente da sigla, João Amoêdo reclamou: “Destruíram o partido”.