Mesmo sem ser citado, Bolsonaro é o principal alvo da carta pública pela democracia (foto: MAURO PIMENTEL/AFP)





“Imbuídos do espírito cívico que lastreou a Carta aos Brasileiros de 1977 e reunidos no mesmo território livre do Largo de São Francisco, independentemente da preferência eleitoral ou partidária de cada um, clamamos às brasileiras e aos brasileiros a ficarem alertas na defesa da democracia e do respeito ao resultado das eleições.” É o que diz a nova Carta aos Brasileiros, em seu parágrafo final, organizada pela Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo (USP).





E continua: “Ditadura e tortura pertencem ao passado. A solução dos imensos desafios da sociedade brasileira passa necessariamente pelo respeito ao resultado das eleições. Em vigília cívica contra as tentativas de rupturas, bradamos de forma uníssona: Estado de direito sempre!”





Em meio ao acirramento dos ataques do presidente Jair Bolsonaro (PL) ao sistema eleitoral, banqueiros, empresários, artistas e ministros aposentados do Supremo Tribunal Federal (STF) aderiram a manifesto da USP em defesa de democracia e das eleições. Os signatários do documento não citam nominalmente o chefe do Executivo, mas apontam a existência de um “imenso perigo para a normalidade democrática”.





Em compromisso que não estava previsto na agenda oficial, o presidente Jair Bolsonaro foi à sede do Conselho Federal de Medicina (CFM), ontem, e fez discurso para médicos reunidos no auditório. A assessoria da campanha do presidente da República informou que ele foi ouvir a demanda dos profissionais.





“Creio que essas ações ajudaram em muito a gente a passar pela pandemia, com baixas, sim, lamentamos, mas passamos pela pandemia. Gastamos em 2020 R$ 700 bilhões para atender governadores, prefeitos, nosso sistema de saúde. E sobrevivemos”, afirmou Bolsonaro aos médicos.





Já o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, candidato do PT à Presidência, disse, ontem, não acreditar em possível golpe caso Bolsonaro perca as eleições. “Como podemos pensar em golpe? Não acredito que as Forças Armadas aceitem isso, não acredito que a sociedade brasileira permita. Não acredito”. Teve mais: “Esse cidadão, leia-Bolsonaro, se ele começar a brincar com a democracia, ele vai pagar um preço muito caro”.





Lula aproveitou para avisar que se vencer será a sua última candidatura. “É uma decisão minha, eu estou dizendo isso agora, da minha livre e espontânea vontade: quero cumprir o melhor mandato que eu já fiz na vida. E quero trabalhar em 4 anos por 40”.





E para finalizar, Lula fez questão de deixar claro: “Sinceramente, não penso em reeleição”.





Mais velocidade

A Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel) confirmou que as operadoras poderão ativar as redes de internet móvel 5G em Belo Horizonte, Porto Alegre e João Pessoa a partir de amanhã. A data foi definida pelo Grupo de Acompanhamento da Implantação das Soluções para os Problemas de Interferência na faixa de 3.625 a 3.700 MHz (Gaispi), em reunião ontem de manhã. O grupo é composto por representantes da Anatel, do Ministério das Comunicações e de empresas, incluindo as de radiodifusão afetadas pelo projeto.





Plano infantil

Mais de 5 mil técnicos e secretários de 2 mil municípios do semiárido e da Amazônia participarão de capacitações com especialistas do Unicef e parceiros para levar crianças e adolescentes de volta à escola. Uma sugestão do Unicef para que os municípios adotem mecanismos que garantam participação é a criação de núcleos de cidadania de adolescentes. São grupos compostos por, no mínimo, 16 jovens que se organizam em rede, discutem questões importantes para o seu desenvolvimento, implementam ações de educação entre pares, engajando outros adolescentes e levando suas reivindicações à gestão pública municipal.





Nada saudável

O ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, declarou, ontem, que o país tomou todas as providências para enfrentar a varíola dos macacos. “O Ministério da Saúde, com a Secretaria de Vigilância e Saúde, está acostumado a lidar com esse tipo de situação, a prova emblemática é o que aconteceu durante a pandemia da COVID-19,” Ele estava contestando a Organização Mundial de Saúde (OMS) sobre a situação da varíola dos macacos no Brasil. O alvo é a líder técnica Rosamund Lewis. Para registro: na segunda-feira, o Ministério da Saúde já contabilizava 696 casos.





Emenda turística

O deputado Glaycon Franco quer que o turismo rural fomente a economia dos municípios mineiros. Ele destinou emenda de R$ 260 mil para que o Circuito Villas e Fazendas possa, entre outras ações, executar o Projeto Rotas Turísticas, que incluem fazendas, casarões e a rica gastronomia mineira preparada em fogões a lenha. “Para que a comunidade mostre os produtos e, com isso, atrair visitantes e gerar renda para as famílias”, ressalta o parlamentar.





Fim da novela

O Movimento Democrático Brasileiro (MDB) oficializou, ontem, a candidatura da senadora Simone Tebet (MS) à Presidência da República. Em convenção virtual, o placar na votação interna do partido foi de 262 votos favoráveis e nove contrários. A federação formada por PSDB e Cidadania também formalizou o apoio a Tebet. Vale um registro histórico: o MDB foi um partido que abrigou os opositores da ditadura militar brasileira diante do poderio governista da Aliança Renovadora Nacional (Arena).





Pinga-fogo

Em tempo sobre a nota “Mais velocidade”: inicialmente, todas as capitais deveriam ter o 5G funcionando até 31 de julho, mas, por dificuldades logísticas para importação de equipamentos, o prazo foi estendido para 29 de setembro. Para as demais cidades, o sinal do 5G puro deve chegar, gradualmente, até 2029.





“Também é importante o usuário contatar sua operadora para saber se seu aparelho está apto a receber o sinal ou se será necessário trocar o chip ou fazer alguma outra mudança”, recomendou o presidente do Gaispi, Moisés Moreira.





Em tempo sobre “Plano infantil”: os grupos de adolescentes escolhem temas prioritários para ser trabalhados, a exemplo do enfrentamento do racismo e de outras violências, empoderamento de meninas e promoção da igualdade de gênero e mudanças climáticas. Ainda do Unicef.





Em tempo sobre “Fim da novela”: vale lembrar que o MDB histórico, que resistiu à ditadura militar, tinha entre suas principais lideranças o deputado Ulysses Guimarães, que foi presidente da Assembleia Nacional Constituinte de 1988. FIM!