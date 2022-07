Lloyd Austin destacou em discursou a importância do Estado democrático de direito (foto: EVARISTO SÁ/AFP)





Ao dar início à 5ª Conferência de Ministros de Defesa das Américas (CMDA), em Brasília, o ministro da Defesa, Paulo Sérgio Nogueira, afirmou que o Brasil respeita a Carta Democrática Interamericana. Logo depois, o chefe de Educação e Cultura do Ministério da Defesa, tenente Luís Roberto do Carmo Lourenço, leu o discurso endereçado aos representantes dos 34 países que participam do evento.





“Da parte do Brasil, manifesto o respeito à Carta da OEA e aos seus valores, princípios e mecanismos”, declarou.





Ele integra o grupo de militares que representam o Brasil na conferência e disseram reconhecer o papel das Forças Armadas na proteção da democracia e da soberania, respeitando as leis de suas próprias nações.





“Acreditamos e reconhecemos que o papel das nossas forças de segurança é a defesa da soberania nacional, respeitando os respectivos preceitos constitucionais e as convenções internacionais”, afirmou Lourenço também.





“Devemos sempre buscar a consolidação e a preservação dos processos democráticos em nossa região em um requisito basilar para o desenvolvimento, a estabilidade e a solidariedade como garantias de segurança mútua em nosso hemisfério”, completou.





Já o secretário de Defesa dos EUA, Lloyd Austin, também presente ao evento, disse: “À medida que aprofundamos nossas democracias, aprofundamos nossa segurança regional”.





“Nos aproximamos por nossos interesses e valores em comum, por nosso respeito aos direitos humanos e por nosso compromisso com o Estado Democrático de Direito e nossa devoção à democracia”, declarou também.





O representante americano ainda ressaltou que o mundo enfrenta um ambiente complexo em termos de segurança, o que incluiu problemas decorrentes das mudanças climáticas e o avanço da influência política e econômica da China.





Tudo isso para contextualizar com o momento da política nacional, marcado pelas constantes críticas do presidente Jair Bolsonaro às urnas eletrônicas e ao processo eleitoral. No lançamento de candidatura, no domingo, ele voltou a atacar o Judiciário e convocou seus apoiadores para a manifestação de 7 de setembro.





Renan perdeu

O presidente do Tribunal Superior Eleitoral, Edson Fachin, negou, ontem, o pedido de integrante do diretório estadual do MDB em Alagoas, presidido pelo senador Renan Calheiros (MDB-AL), para anular a convocação da convenção nacional do partido. O ato está marcado para hoje. No evento, o partido deve confirmar a candidatura da senadora Simone Tebet (MDB-MS) à Presidência da República. “Nada impede que, se constatada a efetiva violação do sigilo do voto que a questão possa ser novamente visitada, contudo, diante de novo contexto fático e probatório”, afirmou.





Nova decisão

O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, prorrogou, ontem a prisão de Ivan Rejane Fonte Boa Pinto, preso em Belo Horizonte por ameaçar o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e os ministros do Supremo Tribunal Federal (STF). A decisão foi tomada a pedido da Polícia Federal (PF) e com aval da Procuradoria-Geral da República. A medida é apontada como necessária para garantir a continuidade das investigações. Ivan Rejane foi preso na semana passada pela Polícia Federal. Quem determinou foi o ministro Alexandre de Moraes.





Nada de debate

“Para mim será uma grande decepção se a @CNNBrasil, que nasceu com o propósito de ser plural, deixar o seu público sem um debate. A democracia corre mais riscos e sofre mais danos com o silêncio da mordaça do que com os latidos de cão desdentado, como os de Bolsonaro, no seu show patético no Maracanãzinho”. A declaração é do presidenciável do PDT, Ciro Gomes. Isso porque a CNN Brasil decidiu suspender os debates com candidatos à Presidência da República. “A decisão foi tomada porque as campanhas dos candidatos Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e Jair Bolsonaro (PL) não confirmaram as presenças de ambos”, informou a rede.





Modus operandi

Senadores que participaram da CPI da COVID-19 ingressaram com ação no Supremo Tribunal Federal (STF) com pedido de abertura de investigação que envolve a vice-procuradora-geral da República, Lindôra Araújo, pelo suposto crime de prevaricação. “A atuação da gestão Aras após quase três anos deixa evidente o modus operandi da blindagem: abertura de procedimentos preliminares para não envolver a Polícia Federal (PF), que participaria, se houvesse inquérito aberto, e, depois do caso esfriar, pedir para arquivar”. Foi o que afirmaram os integrantes da CPI.





Olha que sufoco!

A massa de ar seco que abrange as regiões Centro-Oeste e Sudeste deve predominar ao longo da semana. Com isso, espera-se que não ocorra formação de nuvens, nem de chuvas, o que deve resultar em “baixos índices de umidade relativa do ar nestas áreas”, informou o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet). Nas demais áreas da região, os acumulados de chuva previstos serão inferiores a 10mm. Chuva só na Região Norte e ela atinge boa parte da Amazônia. A passagem de uma frente fria traz instabilidade no Rio Grande do Sul, de Santa Catarina e no Paraná.





Pinga-fogo

O Banco Central lançou, ontem, duas moedas comemorativas, uma em prata e outra em cuproníquel, alusivas aos 200 Anos da Independência do Brasil. A cerimônia on-line foi transmitida ao vivo, às 15h, no canal do BC no YouTube, onde está disponível. Moderninho, né?





As moedas retratam dois atos históricos ligados à Independência: a de prata apresenta a sessão do Conselho de Estado, presidida pela princesa Leopoldina junto com José Bonifácio, quando foi tomada a decisão de enviar cartas a dom Pedro aconselhando-o a romper com a Coroa Portuguesa.





A Força Aérea Brasileira (FAB) ganhou mais uma aeronave. O Airbus A330-200 foi incorporado, ontem, ao 2º Esquadrão do 2º Grupo de Transporte, o Esquadrão Corsário, durante uma cerimônia na Base Aérea do Galeão. Na Aeronáutica, o avião foi batizado como KC-30.





Os dois aviões pertenceram à companhia Avianca Brasil, que deixou de operar no país depois de um processo de falência. A expectativa do comandante da Aeronáutica, Baptista Júnior, é de que esse avião seja entregue à Força Aérea ainda este ano.





Chegou a hora de encerrar, não é mesmo? Sendo assim, basta por hoje. FIM!