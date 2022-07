Bolsonaro faz novas críticas a quem defende o meio ambiente (foto: EVARISTO SÁ/AFP)





A má avaliação do governo do presidente Jair Messias Bolsonaro (PL), candidato à reeleição em outubro, permanece alta, de acordo com a pesquisa Ipespe de julho, divulgada, ontem.





O fato é que 49% dos entrevistados declararam considerar o governo ruim ou péssimo, enquanto 32% consideraram bom ou ótimo. Os que acham a gestão atual regular foram 18%.





A pesquisa Ipespe retrata cenário muito semelhante ao da pesquisa FSB/BTG Pactual, também divulgada ontem, em que não foram registradas variações no eleitorado, nem diante da aprovação do auxílio emergencial de R$ 600 e muito menos depois da entrada em vigor das medidas contempladas pela PEC que garantiu mais benefícios sociais.





No recorte por gênero, o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e o atual comandante do país têm percentuais semelhantes entre os eleitores homens, mas o fato que mais interessa é que Bolsonaro enfrenta forte rejeição entre as mulheres, o que dá ao seu adversário petista uma vantagem confortável nas pesquisas de intenção de votos.





Não são só as mulheres que andam preocupadas: a turma ecológica também está de olho no meio ambiente, e Bolsonaro partiu para o ataque. “O que tem de gente para atrapalhar não está no gibi. Alguns preferem morrer de fome do que derrubar uma árvore. É uma opção dele, mas não pode ser para o resto do nosso país.” A declaração é também do presidente da República. Foi no evento batizado Global Agribusiness Fórum 2022, em São Paulo.





“Vocês não estão vendo na imprensa brasileira, mas há um incêndio enorme na França, florestas sendo queimadas. Imagine se fossem poucos hectares do pantanal sul-matogrossense, como estaria a mídia brasileira tratando desse assunto?” Calma, presidente, tem gente de olho.





Desde 12 de julho, dois incêndios queimaram quase 20.800 hectares de floresta: 7.000 hectares em Teste-de-Buch e 13.800 hectares em Landiras. Das 36.750 pessoas evacuadas como medida de precaução, quase 6 mil voltaram para suas casas. Os grandes incêndios em duas áreas separadas em Gironde causaram danos às florestas da região.





Não houve mortes. Só um cervo pode ter ido em direção à praia para se salvar da espessa camada de fumaça e fogo. Deve ter escapado do fogo.





Me engana...

Apelando para a religião e frases de efeito, dizendo que motocicleta e armas não são símbolo de machismo, o presidente Jair Messias Bolsonaro (PL) tenta reverter resistências ao eleitorado feminino pela reeleição. De acordo com o presidente, seu governo é o que mais prende machão. “Me rotulam como não gostar de mulheres, não gostar de um montão de coisas e quando a gente vai para números, o trabalho nosso é exatamente o contrário. Viajando por aí, acho que arma ajuda a defendê-las (as mulheres) se aparecer um engraçadinho. O governo que mais prendeu machão foi o nosso”, declarou.





Eles aprenderam

Em 1960, o baiano Jorge Amado ajudou a delinear um marco de todos os escritores brasileiros: o Dia Nacional do Escritor. Na ocasião, ele e outro imortal da Academia Brasileira de Letras, João Pelegrino Junior, organizaram o 1º Festival do Escritor Brasileiro. Mais de 60 anos depois, o cenário literário se renova. Diego Drummond, vice-presidente da Câmara Brasileira do Livro (CBL), relata que o público adolescente foi o que mais cresceu entre os leitores, em boa parte por conta da internet. “As redes sociais estão se tornando um vetor de indicação de livro”, reconheceu.





Só uma multa

A Procuradoria-Geral da República pediu, ontem, ao Supremo Tribunal Federal o arquivamento de sete das 10 apurações preliminares sobre o presidente Jair Bolsonaro, ministros e ex-ministros do governo abertas a partir das conclusões da CPI da COVID. “No caso em análise, frise-se, a norma que impõe o uso de máscara protetiva e que teria sido descumprida pelo presidente da República só prevê sanção de multa, não ressalvando a aplicação cumulativa da sanção penal”. A vice-procuradora-geral da República, Lindôra Araújo, afirmou que a CPI foi política, não jurídica.





Fica no xilindró

Já que estamos na área jurídica, o ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes encaminhou à Procuradoria-Geral da República (PGR) um pedido da Polícia Federal (PF) para prorrogar a prisão temporária de Ivan Rejane Fonte Boa Pinto, preso sexta–feira passada em Belo Horizonte por ameaças ao ex-presidente Lula e a ministros do STF. Policiais afirmaram que é preciso mais prazo para que os agentes possam terminar a análise de documentos referentes à investigação.





Pinga-fogo

Em tempo, sobre a nota Me engana… “Depois que nasceu meu primeiro filho, eu mudei muita coisa. Na quinta vez, quando eu acertei e veio uma menina, mudou muito mais ainda. Uma diferença enorme o tratamento quando se pega um garoto em casa e uma menina”, disse também Bolsonaro.





Mais um em tempo, da nota “Só uma multa”. Lindôra Araújo é conservadora e bolsonarista no Ministério Público. Já “quanto às aglomerações, o acúmulo de pessoas não pode ser atribuído só ao presidente da República. Todos que compareceram foram por riscos da decisão tomada”, disse ela.





Em tempo sobre a nota Eles aprenderam: vale lembrar que Jorge Amado foi um dos maiores escritores brasileiros, autor dos clássicos “Gabriela, cravo e canela” e “Dona Flor e seus dois maridos”, que foram adaptados para o cinema e a TV, com destaque para as grandes interpretações da atriz Sônia Braga.





Belo Horizonte, João Pessoa e Porto Alegre serão as próximas capitais a receberem o 5G “puro”, que também está disponível em Brasília. Será amanhã. A nova geração de internet oferece mais velocidade, mas vai demorar para chegar a todo o país.





Melhor, então, esperar o desfecho. A semana está apenas começando. Basta, né? FIM!