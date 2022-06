A demissão do presidente da Caixa, acusado de assédio sexual

Pedro Guimarães diz que pauta sua vida pela ética, mas sofre sérias acusações de assédio sexual e moral (foto: DIDA SAMPAIO/ESTADÃO CONTEÚDO)

A Caixa Econômica Federal ressaltou que “não tem conhecimento das denúncias apresentadas e que adota medidas de eliminação de condutas relacionadas a qualquer tipo de assédio”. Calma, tem mais da nota publicada pela Caixa sobre as denúncias contra o seu agora ex-presidente Pedro Guimarães, acusado de assediar funcionárias da instituição.

A Caixa diz também que tem canal de denúncias por meio do qual são apuradas quaisquer supostas irregularidades atribuídas à conduta de qualquer empregado, independentemente da função hierárquica, que garante o anonimato, o sigilo e o correto processamento das denúncias”.

À TV Globo, funcionárias da Caixa que preferem não se identificar, relataram o comportamento de Pedro Guimarães. “Comigo foi em viagem, nessas abordagens que ele faz pedindo, perguntando se confia, se é legal. Abraços mais fortes, me abraça direito e nesses abraços o braço escapava e tocava no seio, nas partes íntimas atrás, era dessa forma”, disse uma delas.

“Vida inteira pautada pela ética”, se defendeu Pedro Guimarães em evento para lançar o Plano Safra. Ele não citou as denúncias de assédio.

Sendo assim melhor investigar direitinho. O Ministério Público Federal (MPF) investiga denúncias de assédio sexual contra Guimarães. O caso está sob sigilo.

Ele é um dos nomes mais próximos do presidente da República Federativa do Brasil), Jair Messias Bolsonaro (PL), a quem costuma acompanhar em viagens e em lives na internet. Ele preside a Caixa desde o início do governo.

Já a senadora Simone Tebet (MDB-MS), pré-candidata à Presidência e Ciro Gomes (PDT-CE), também pré-candidato defenderam a demissão imediata de Pedro Guimarães, que acabou ocorrendo no fim da tarde de ontem.

O também pré-candidato do PT, o ex-presidente Lula, em entrevista a uma rádio, citou brevemente o tema em entrevista e disse que não é procurador para opinar.

Para finalizar, disse Guimarães ao deixar a Caixa: “Não posso prejudicar a instituição ou o governo sendo um alvo para o rancor político em um ano eleitoral. Se foi o propósito de colaborar que me fez aceitar o honroso desafio de presidir com integridade absoluta a Caixa, é com o mesmo propósito de colaboração que tenho de me afastar neste momento”.

Relação cordial

O presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Luiz Fux, se reuniu, ontem, com o presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira (PP-AL), e 21 líderes partidários, que incluiu representantes da bancada feminina. Assim como no encontro com senadores na semana passada, Fux agradeceu a relação cordial com a Câmara e apontou a relevância do diálogo constante entre o Supremo e o Congresso. O mandato de Fux acaba em setembro. Quem comandará a eleição será a ministra Rosa Weber.

Troca de cadeiras

E tem mudanças no comando das eleições. O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), será o comandante das eleições deste ano. “O que importa é que haja democracia, é que haja respeito à vontade popular. O que importa é que haja respeito aos pilares essenciais da democracia por todas as autoridades constituídas”. Ele destacou ainda que, em muitos países, grupos tentam desacreditar as instituições e derrubar os pilares da democracia, mas “já sabemos como essas milícias digitais que atacam a democracia funcionam. Já temos anticorpos para isso”.

@LulaOficial

“Nós fizemos o Portal da Transparência. Bolsonaro coloca sigilo de 100 anos em tudo que aparece. Vamos ter que fazer um ‘revogaço’ dos sigilos que Bolsonaro levanta para amigos. O fato é que o ex-presidente está em campanha”. “Quer gastar mais R$ 60 bilhões, R$ 70 bilhões, quer aumentar o auxílio emergencial, quer fazer? Faça tudo o que não fez durante os quatro anos, que não vai adiantar. O povo já está convencido de que gosta mais de democracia, de amor do que de ódio, de livros do que de armas, e o povo quer se livrar disso”, disse o petista.

País da bagunça

E tem mais: “Bolsonaro sabe que vai perder as eleições, ele está querendo fazer é o que o Donald Trump fez, criar confusão antes, durante e depois”, disse Lula em entrevista à Rádio Educadora de Piracicaba (SP). O petista também criticou a instabilidade das instituições brasileiras. “O Brasil hoje está uma bagunça, as pessoas não se entendem. O Congresso Nacional tomou conta do orçamento da União, que era de administração do Presidente da República. O Poder Judiciário está fazendo mais política do que o Congresso Nacional, que por sua vez está judicializando a política”.

Vacina sim!

Todas as vacinas oferecidas pelo Sistema Único de Saúde (SUS) são testadas, aprovadas e seguras; e notícias falsas devem ser desmentidas porque levam muitas pessoas à morte. Tendo por base esses princípios, foi lançada, ontem, em Brasília, a campanha de incentivo à vacinação “Vacina Mais”, promovida pela Organização Pan-Americana da Saúde e a Organização Mundial da Saúde, em parceria com conselhos de saúde de âmbito nacional, estadual e municipal. O Conselho Nacional de Saúde reafirmou que a vacinação “é uma eficaz que traz um custo-efetivas e que salvam vidas”.

PINGA FOGO