O presidente da República preferiu foi andar de moto

(foto: Marcello Casal Jr/Agência Brasil)

O ministro da Cidadania, Ronaldo Vieira Bento, deu entrevista ao programa A Voz do Brasil, que é do governo federal, sobre as ações do governo para garantir renda, segurança alimentar e combater a fome, como o programa Brasil Fraterno, que foi batizado de Comida no Prato. O objetivo é incentivar as doações de alimentos por empresas.

Parecia bacana, só que o programa foi lançado em novembro do ano passado, isso mesmo. O ministro Vieira Bento explicou como o Brasil Fraterno evita o desperdício de alimento e a importância do programa para a segurança alimentar e nutricional.

O ministro também falou sobre o Alimenta Brasil, um programa de aquisição de alimentos de produtores rurais familiares, extrativistas, pescadores artesanais, povos indígenas e demais populações tradicionais. Vieira Bento disse como essa iniciativa tem ajudado famílias em situação de vulnerabilidade social.

Melhor é mudar de assunto e atualizar. O presidente Jair Bolsonaro deve participar hoje de uma motociata em Manaus, em meio à comoção pelo assassinato do indigenista Bruno Pereira e do jornalista britânico Dom Phillips na Amazônia.

Apesar de o momento ser considerado inoportuno para um evento no estado onde ocorreram as mortes com repercussão em todo o mundo, a presença de Bolsonaro foi confirmada em materiais de divulgação que circulam nas redes sociais.





O presidente Bolsonaro esteve em Natal para uma cerimônia do programa Internet Brasil (foto: Clauber Cleber Caetano/PR)

Ontem, o presidente participou de motociata em Natal, organizada pelo Instituto 15 de Março, um movimento de direita que reúne apoiadores de Bolsonaro no Rio Grande do Norte. A concentração do movimento foi próximo à entrada da Base Aérea de Natal, em Parnamirim, onde o presidente desembarcou.

De lá, os apoiadores saíram em motociata até o local do evento oficial com a presença do presidente da República: a Praça Mãe Peregrina, no conjunto Cidade Satélite, na Zona Sul da cidade.

O presidente Bolsonaro esteve em Natal para uma cerimônia do programa Internet Brasil, do Ministério das Comunicações. O programa proporciona acesso gratuito à internet em banda larga móvel aos alunos com famílias inscritas no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal. O governo federal entregou um serviço de conexão à internet de alta velocidade na praça, que fica no Bairro Pitimbú.

O evento contou também com a presença do ministro das Comunicações, Fábio Faria, e de outras autoridades estaduais e federais.

ICMS igual

Ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) André Mendonça (foto: Marcos Oliveira/Agência Senado - 1/12/21)

O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) André Mendonça decidiu, ontem, que as alíquotas do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) devem ser cobradas de forma uniforme pelos estados. A decisão começará a valer em 1º de julho. Mendonça também determinou que a Petrobras deverá enviar ao Supremo todos os documentos internos usados para justificar a formação de preços dos combustíveis. As regras estabelecidas deverão ter vigência até que o Confaz edite novas regras conforme as balizas definidas pelo ministro.

"Algo estúpido"

“É uma traição para com o povo brasileiro. O presidente da Petrobras, o diretor e seu conselho traíram o povo brasileiro. O lucro da Petrobras é uma coisa que ninguém consegue entender, algo estúpido. Ela lucra seis vezes mais que a média das petrolíferas de todo mundo”. O registro partiu do presidente da República, Jair Messias Bolsonaro (PL), em entrevista à rádio 96FM. Ainda nela, ele avisou que pretende pedir a instalação de uma Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) para investigar o presidente, os diretores e os integrantes dos conselhos da Petrobras.

Hora oportuna

“Essa ruptura das cadeias globais de suprimento, fruto da pandemia e da guerra, é uma grande oportunidade para o Brasil, pois podemos nos apresentar como confiável, estruturado, para que grandes empresas transfiram suas operações. Essa escassez de alimentos vai abrir novos mercados para nossos produtos”. A declaração é do vice-presidente da República, general Hamilton Mourão. "É uma guerra cultural que vem sendo travada no mundo, uma guerra que resulta na polarização política. Precisamos buscar corrigir nossas idiossincrasias e os nossos grandes problemas”, ainda destacou.

Lucros do povo

“Se a situação dos preços dos combustíveis está saindo do controle, o governo deve aceitar dividir os enormes lucros da Petrobras com a população, por meio de uma conta de estabilização de preços em momentos de crise”. A declaração é do presidente do Senado Federal, Rodrigo Pacheco (PSD-MG), por meio de nota à imprensa. Ele acrescentou que “já que o governo é contra discutir a política de preços da empresa e interferir na sua governança, a conta de estabilização é uma alternativa a ser considerada”.

Já tem maioria

O ministro Nunes Marques do Supremo Tribunal Federal (STF), indicado pelo presidente Jair Messias Bolsonaro, votou ontem para que a denúncia da Procuradoria-Geral da República (PGR) contra o ex–deputado Roberto Jefferson (PTB-RJ) seja enviada para a Justiça Federal do Distrito Federal. Adianta nada. O voto já foi depois de o STF ter formado maioria para tornar o Jefferson réu pelos crimes de homofobia, calúnia e por incitar dano contra patrimônio público. Os ministros julgam a denúncia até o dia 24 no plenário virtual no sistema eletrônico.

PINGA FOGO