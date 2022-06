Jair Bolsonaro insiste em atacar o TSE quase que diariamente (foto: GREG NEWTON/AFP)





“Eleições para presidente em especial é um self-service, é o que tem na mesa. Não adianta pedir camarão se não tem camarão, quero um cordeiro, se não tem cordeiro. É o que está na mesa. E, às vezes, estando na mesa, você vai ter o que comer. Vamos escolher o melhor ou o menos ruim. E assim foi feito em 2018.” Quem disse foi o presidente da República, Jair Messias Bolsonaro (PL).





Ele participou do Brasil Investment Forum 2022, em São Paulo (SP), e discursou meia hora, por pouco mais de 30 minutos, e ficou nisso. Bolsonaro voltou a atacar o presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), Edson Fachin, e levantar dúvidas infundadas quanto à confiabilidade do voto eletrônico.





No discurso no fórum de empresários, ele alfinetou ainda o Supremo Tribunal Federal (STF) e o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). Ele afirmou também não ter medo das eleições.





O chefe do Executivo também mirou “os morros do Rio, onde o Fachin disse que a polícia não podia entrar nem sobrevoar helicópteros, e estão cheios de fuzil. Os morros viraram um refúgio para bandidagem”.





“Parabéns, ministro Fachin. Tremenda colaboração para o narcotráfico. Ora, isso é fake news ou é verdade? Não podemos criticar decisões deles? Por que não? Quem eles pensam que são?”, afirmou Bolsonaro, em tom alterado.





Melhor então trazer o registro de seu adversário. “Queria começar dando uma boa notícia. Estava com dúvida se poderia ir a Uberlândia por causa da COVID-19. Só que hoje (leia-se ontem) fui comunicado pelo médico que fiz exame e fui negativado. Amanhã estarei em Minas Gerais 100% livre da COVID.”





Quem disse é o ex-presidente Lula, que cumprirá agenda na cidade mineira hoje, isso mesmo, na quarta-feira, onde fará o lançamento da sua campanha. Depois de Uberlândia, ele parte para o Nordeste, onde o petista deita e rola. Por lá, ele e Geraldo Alckmin (PSB) visitam Natal e Maceió.





“Olha, eu conheci o Kalil uma vez num jantar, quando o Fernando Pimentel era governador de Minas Gerais, e eu já conhecia o Kalil do sucesso do Atlético Mineiro, da grande gestão que ele fez no Atlético Mineiro. E depois eu tive ainda o prazer de conhecer o Kalil já como prefeito.” É Lula em entrevista à rádio Vitoriosa, de Uberlândia.





Valeu o esforço

Em audiência na Câmara dos Deputados, ontem, a mulher do indigenista Bruno Pereira, a antropóloga Beatriz Matos, cobrou respostas concretas sobre o desaparecimento do marido na Amazônia. O relato foi feito para a imprensa, que não pôde gravar a sessão, pela deputada Vivi Reis (Psol-PA). O deputado Orlando Silva (PCdoB-SP) disse que vai enviar ao Ministério da Defesa e ao comando da Polícia Federal ofício pedindo a incorporação oficial dos moradores locais na operação: “É urgente a incorporação dos povos indígenas do Javari nas buscas”.





Os encrencados

O delegado da Polícia Federal e ex-superintendente da corporação no Amazonas Alexandre Saraiva, acusou, ontem, uma série de parlamentares governistas, como a deputada Carla Zambelli (PL-SP) e o senador Jorginho Mello (PL-SC), de serem financiados por madeireiros. Em entrevista à GloboNews, ele disse ser difícil conter crimes ambientais na Amazônia porque os políticos da região são apoiados por quem comete o desmatamento ilegal. “Esses criminosos têm boa parte dos políticos da Região Norte no bolso, eu estou falando de governadores, senadores”, disse Jorginho.





Fake News

O ministro Alexandre de Moraes, relator do inquérito das fake news no Supremo Tribunal Federal (STF), notificou o ex-senador Magno Malta (PL-ES) a dar resposta, em 15 dias, sobre a queixa-crime ajuizada contra ele por declarações feitas contra o ministro Luís Roberto Barroso. Foi durante congresso realizado no fim de semana, em Campinas (SP). Malta acusou o ministro de bater em mulher e disse que ele era advogado de ONGs abortistas e da legalização da maconha. O ministro Luís Roberto Barroso protocolou a queixa-crime na segunda-feira.





Contas a pagar

O orçamento do governo de Minas Gerais, previsto para 2023, prevê um rombo de R$ 11 bilhões, quase o mesmo deste ano, que somou R$ 11,7 bilhões. O projeto de Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO), aprovado em turno único, ontem, estima uma receita que deve chegar a R$ 114,6 bilhões, enquanto as despesas previstas somam R$ 125,6 bilhões. A expectativa é de um aumento de 18,22% na arrecadação em relação a 2022. A maior fonte, como sempre, segue sendo o Imposto Sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS).





Faz sentido

A Comissão de Finanças e Tributação da Câmara dos Deputados aprovou o projeto do Senado Federal que isenta do Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI) e de contribuições sociais (PIS, Pasep e Cofins) as operações com acessórios e adaptações para veículos destinados a pessoas com deficiência. “A medida deverá facilitar o acesso de pessoas com deficiência a veículos adaptados por meio de incentivos fiscais e é louvável”, afirmou Luís Miranda, que foi o relator da matéria.





Pinga-fogo

Em tempo: “Mas se tiver aglomeração eu usarei máscara para evitar abuso com uma doença que a gente ainda não conseguiu debelar”, completou o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. A gente tem mesmo que prevenir.





O nadador brasileiro Gabriel Araújo brilhou, ontem, ao conquistar a medalha de ouro nos 100 metros costas na classe S2 do Mundial de Natação Paralímpica, que é disputado na Ilha da Madeira, com o tempo de 1min57s69. Com esta performance, ele bateu o recorde da prova.





Gabrielzinho, que foi um grande destaque do Brasil na última edição dos Jogos Paralímpicos, com ouro nos 200 metros livre e 50 metros costas, ainda volta a cair na água na competição nas provas em que brilhou em Tóquio. Pelo jeito, vai dar certo, né?





O ministro do Supremo Alexandre de Moraes foi eleito, ontem, presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE). Ele vai tomar posse em 16 de agosto e vai comandar as eleições de outubro. O ministro Ricardo Lewandowski foi eleito vice-presidente.





Sendo assim, já e hora de encerrar por hoje. FIM!