Mais ataques do Tribunal Superior Eleitoral e a Cúpula das Américas

Por fim, antes mesmo do começo do evento, sobretudo a lista de convidados dos EUA ao evento, gerou polêmica. A falta de convite a Cuba ou aos presidentes da Venezuela, Nicolás Maduro, e da Nicarágua, Daniel Ortega, abriu a caixa de Pandora. Se tem mitologia grega no caminho é melhor encerrar.

Desde que tomou posse, em 20 de janeiro de 2021, o presidente Joe Biden vinha evitando aproximação com Jair Bolsonaro. Os dois nunca conversaram nem por telefone. Na última cúpula do G-20, em outubro do ano passado, em Roma, estiveram juntos, mas sequer se cumprimentaram.

A viagem de Bolsonaro aos Estados Unidos, nesta semana, também vai marcar o primeiro encontro dele com o presidente norte-americano, Joe Biden. A reunião com o democrata foi oferecida pela Casa Branca, em aceno de aproximação com o presidente brasileiro.

A Cúpula das Américas começou, ontem, em Los Angeles, nos Estados Unidos, com o presidente americano Joe Biden esperançoso em estabelecer novas relações com a América Latina e o Caribe. Porém, o clima não é tão amistoso quanto Biden gostaria. Durante a cúpula, o presidente Jair Bolsonaro terá um encontro bilateral com o presidente americano, o primeiro desde que ambos tomaram posse.

“Foi o relator do processo que retirou o Lula da cadeia, e agora está à frente do TSE. Ou seja, um tremendo desgaste para retirar Lula da cadeia, está à frente do TSE e tudo faz para que não haja transparência, obviamente, no meu entender, para eleger o Lula de forma não aceitável no meu entender”.

“Espero que nada demais aconteça. Estamos trabalhando para que flua com normalidade as eleições”, acrescentou, dizendo ainda que é seu direito desconfiar das urnas eletrônicas. “Ô, ministros Fachin, Barroso e Moraes: pelo que se vê nas ruas comigo, é impossível não ter segundo turno ou eu não ganhar no primeiro turno”.

“No meu tempo lá atrás, ganhava a eleição quem tinha voto dentro da urna. Agora, parece, quero que esteja errado, é um direito meu desconfiar, é um direito meu desconfiar, espero que não ganhe as eleições a quem tem amigo para contar o voto dentro do TSE”. De acordo com Bolsonaro, o ministro Edson Fachin, presidente do TSE, tudo faz para que não haja transparência nas eleições. “Obviamente, no meu entender, para eleger o Lula de forma não aceitável”, afirmou.

Cofre fechado

Os dirigentes de universidades federais afirmaram aos deputados da Comissão de Educação da Câmara dos Deputados, ontem, que, sem contar a variação da inflação, faltam cerca de R$ 1 bilhão no Orçamento de 2022. Isso para que elas consigam pelo menos o que foi gasto em 2019, antes da pandemia, num total de R$ 6,2 bilhões. Mas a reitora da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), Sandra Almeida, alerta que os recursos caíram: “Nós estamos maiores, mais inclusivos, melhores, mas com um orçamento que, no caso da UFMG, está de volta a patamares de 2009”.





Tem de abrir

Experiências bem-sucedidas em tratamento de saúde podem ser valiosas na definição de diretrizes de apoio no retorno ao ensino presencial, retomado depois da emergência pública de saúde da COVID-19. Foi uma das conclusões, ontem, da audiência pública da subcomissão para acompanhar a educação na pandemia da COVID-19, que funciona no âmbito da Comissão de Educação. “A questão da saúde mental tem sido levantada nas audiências públicas. É questão de garantir o direito à educação para a criança com problema de saúde”, afirmou o senador Flávio Arns (Podemos-PR).





Na Amazônia

O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) se manifestou em solidariedade ao indigenista Bruno Araújo Pereira e ao jornalista inglês Dom Philips, do jornal The Guardian, que estão desaparecidos desde domingo no Vale do Javari, na Amazônia. E tem o tweet de Lula: “O indigenista Bruno Araújo e o jornalista inglês Dom Phillips, que já me entrevistou, estão desaparecidos na Amazônia. Estavam na região reportando invasões de terras indígenas. Phillips me entrevistou para o @guardian em 2017. Espero que sejam encontrados logo, bem e seguros”.





Chique, né?

O presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), ministro Luiz Fux, foi agraciado, ontem, com a condecoração de Comendador da Ordine della Stella d’Italia. A solenidade foi na embaixada da Itália, em Brasília, e a comenda, com insígnia e certificado, foi entregue ao presidente da Suprema Corte brasileira pelo embaixador italiano, Francesco Azzarello. A Ordem da Estrela da Itália é uma das mais importantes honrarias da Itália. É concedida pelo presidente da República Italiana a pessoas que se destacam na promoção de ações de amizade de seus países com a nação italiana.





PINGA FOGO