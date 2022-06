O presidente Jair Bolsonaro afirmou que o jornalista Dom Phillps ''era malvisto na região'' pelas matérias que fazia (foto: Jim Watson/AFP)





“Esse inglês era malvisto na região porque ele fazia muita matéria contra garimpeiro, questão ambiental. Aquela região lá, região bastante isolada, muita gente não gostava dele. Tinha que ter mais do que redobrado a atenção para consigo próprio. E resolveu fazer uma excursão”, afirmou o presidente da República, Jair Messias Bolsonaro (PL).





“A gente não sabe se quando saiu do porto, só dois, alguém viu e foi atrás dele. Lá tem pirata no rio, tem tudo o que se possa imaginar lá. É muito temerário você andar naquela região sem estar devidamente preparado fisicamente e também com armamento, devidamente autorizado pela Funai. Pelo que parece, não estavam”, completou Bolsonaro.





“O que nós dissemos às autoridades brasileiras é que estamos prontos para providenciar todo o apoio que eles possam precisar”, alertou o primeiro-ministro britânico, Boris Johnson, ontem. O governo brasileiro, como não poderia deixar de ser, ainda não se manifestou sobre a oferta da ajuda oferecida pelo Reino Unido da Grã-Bretanha.





Pelo jeito, a novela está perto de encerrar e não traz uma boa notícia, muito antes pelo contrário. Os irmãos Amarildo da Costa Oliveira, conhecido como Pelado, e Oseney da Costa de Oliveira, conhecido como Dos Santos, confessaram ter matado o indigenista brasileiro Bruno Araújo Pereira e o jornalista inglês Dom Phillips, que estavam desaparecidos há 10 dias na Amazônia.





Uma fonte bastante confiável da Polícia Federal (PF) disse a alguns jornalistas que os assassinos mataram Pereira e Phillips a tiros e depois queimaram e enterraram os corpos, que ainda não foram encontrados. A família do repórter no Reino Unido afirmou não ter sido informada sobre a confissão de Pelado e Dos Santos.





Já que estamos nesta praia, vale o registro de que o presidente Jair Messias Bolsonaro sancionou, ontem, medida provisória que permite o uso de recursos do Fundo para Aparelhamento e Operacionalização das Atividades Fim da Polícia Federal (Funapol) para custear a saúde dos servidores do órgão





Criado em 1997, o Funapol é irrigado com recursos de taxas cobradas por serviços prestados pela PF, como os relacionados à migração; multas; rendimentos do próprio fundo; receitas obtidas com concursos públicos; doações, entre outros.





Antes de encerrar, o presidente Jair Bolsonaro pediu ao presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, ajuda para conseguir a reeleição, informou a agência Bloomberg. Ela atribui a informação a “pessoas familiarizadas com o assunto”, que pediram para não ter a identidade revelada.





“Não denunciava”

O presidente Jair Messias Bolsonaro (PL) disse que, se tivesse encontrado com o blogueiro Allan dos Santos quando estava nos Estados Unidos na semana passada, teria apertado a mão dele. Na avaliação dele, o blogueiro não cometeu nenhum crime. “O pessoal me processa por tudo, tudo é notícia-crime.” E teve mais: “Um parlamentar me processando porque eu vi o Allan dos Santos nos EUA. Olha, eu não o vi, se tivesse visto, teria apertado a mão dele. Jamais ia denunciar. Ele não cometeu nenhum crime. Para o Alexandre de Moraes, ele é criminoso. Para mim não é, ponto final”.





País sem lei

“Não existe mais lei no Brasil por parte do Supremo Tribunal Federal (STF), é uma obsessão por tentar me tirar daqui, ou me fazer inelegível, ou me fazer perder as eleições”, declarou o presidente da República. “Os ministros do STF não sabem o que é o povo da rua aqui fora”, afirmou Bolsonaro. Ele participou no canal do youtube da jornalista Leda Nagle. Na conversa, Bolsonaro associou a libertação do ex–presidente Lula a uma decisão única e exclusiva do ministro Edson Fachin, atual presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE).





Ato isolado

“Eu sou um profissional de segurança pública há muitos e muitos anos e quero dizer para os senhores que tenho toda certeza, toda a certeza, que esse ato foi um ato isolado, esse ato não condiz com a realidade da Polícia Rodoviária Federal (PRF).” Quem disse foi o ministro da Justiça, Anderson Torres. Ele participou de audiência pública das comissões de Direitos Humanos e de Trabalho da Câmara dos Deputados que visa explicar a morte de Genivaldo dos Santos, que morreu asfixiado. O ministro disse que a Polícia Federal instaurou inquérito policial para investigar o caso.





Uso da imagem

A Comissão de Esporte aprovou o projeto de lei que assegura ao atleta profissional a manutenção do contrato especial de trabalho desportivo e do contrato de direito de uso da imagem enquanto perdurar a situação de incapacidade temporária para o trabalho. Pela proposta em análise na Câmara dos Deputados, a entidade de prática desportiva deverá garantir ao atleta a remuneração total, deduzido o valor referente ao benefício recebido pelo atleta da Previdência Social. O relator, deputado Luiz Lima (PL-RJ), apresentou parecer pela aprovação do texto.





Vai à sanção

A Câmara dos Deputados concluiu a votação do projeto de lei complementar que limita a aplicação de alíquota do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) sobre combustíveis. O texto segue para sanção do presidente Jair Bolsonaro (PL). Na sessão de ontem, os deputados rejeitaram o único destaque que poderia mudar o texto-base aprovado já na noite de terça–feira pelos deputados. O PT propôs que as perdas dos estados e dos municípios fossem corrigidas pela inflação (IPCA), como uma compensação.





Pinga-fogo

Antes tarde, já que foi na segunda-feira. Os Rolling Stones adiaram um show em Amsterdã depois que o vocalista Mick Jagger testou positivo para a COVID–19, informou a sua banda em um comunicado.





“Os Rolling Stones lamentam profundamente o adiamento desta noite, mas a segurança do público, dos músicos e da equipe de turnê tem que ser a prioridade”, disseram os integrantes do conjunto de rock dos mais famosos pelo mundo afora.





O desaparecimento do jornalista britânico Dom Philips e do indigenista Bruno Pereira é apenas a ponta do iceberg de um período de crescentes ataques a jornalistas e à democracia, apontaram participantes de audiência pública na Comissão de Direitos Humanos do Senado (CDH).





“Nós jornalistas estamos sob ataque, isso é evidente, mas a gente precisa entender por que somos o alvo. A imprensa é atacada porque ela faz parte justamente da infraestrutura da democracia.” Quem destacou foi o jornalista Jamil Chade.





Já que sou desta praia, ficam aí os registros pertinentes. Basta por hoje. FIM!