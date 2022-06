Ministro acredita em crescimento de Bolsonaro nas pesquisas eleitorais

O presidente da República Federativa do Brasil, Jair Messias Bolsonaro (PL), anunciou, ontem, em postagem na sua conta pessoal do Twitter, a redução das alíquotas do Imposto de Importação de videogames, consoles e acessórios. A medida começa a valer em 1º de julho.





Bolsonaro, no entanto, não detalhou o prazo de validade e muito menos o valor da perda de arrecadação. Já nas importações de partes e acessórios dos consoles e das máquinas de videogame a alíquota será reduzida de 16% para 12%. As alíquotas serão zeradas para videogames com telas incorporadas, portáteis ou não, e suas partes. Atualmente, essa taxa é de 16%.





A última redução de impostos para games ocorreu em agosto de 2021, quando o presidente diminuiu as alíquotas do IPI. Naquela ocasião, o imposto sobre consoles e máquinas de jogos de vídeo de passou de 30% para 20%. Chega de joguinhos. Tem mais nada para fazer o presidente?





Chega de brincadeiras, já que o ministro das Comunicações, Fábio Faria, disse que o presidente Jair Bolsonaro deve reagir nas pesquisas de intenção de voto quando o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) “sofrer pancada” de parte da imprensa.





Em entrevista, Fábio Faria deu números: “O presidente está a 5, 6 ou 8 pontos percentuais antes de mostrar tudo o que fez no período eleitoral. Hoje ele só sofre pancada. Vamos combinar que 90% da mídia é contra o presidente. Vai chegar a época da campanha em que o PT também vai sofrer pancada”.





Tem mais: será relembrado tudo o que aconteceu com o PT, os escândalos, tudo isso. Então a população, a rejeição que hoje tentam colocar só no Bolsonaro, vai para o PT também”. Faria disse que o petista daria o benefício de R$ 1.000 sem se preocupar com impactos no dólar e na inflação.





Já o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) inicia a viagem em Natal, onde deve participar da Feira Nordestina da Agricultura Familiar e Economia Solidária do Consórcio Nordeste. São esperados no encontro todos os governadores da região, com exceção de Carlos Brandão (PSB), do Maranhão, que passou por uma cirurgia.





Depois, Lula segue para Maceió, onde tem evento no Centro de Convenções ao lado de uma trupe do MDB: o governador Paulo Dantas, o ex-governador Renan Filho e o senador Renan Calheiros. A última parada é em Aracaju, onde o senador Rogério Carvalho (PT), escolhido para disputar o governo, deve ser o cicerone.





Teve até índio

“Eu faço campanha política nesse país desde 1982. Já perdi e ganhei muitas eleições e nunca fiz um inimigo neste país. A prova disso é que o Alckmin foi meu adversário em 2006. E em 2022 ele é o meu vice porque é um democrata, um homem de caráter e decente”. Bastaria, mas teve mais: “É muito triste, pois este país é muito grande e civilizado e não podemos passar uma imagem para o exterior de que nós somos incivilizados; que nós matamos quem defende a Amazônia e os indígenas”, disse o ex–presidente da República Luiz Inácio Lula da Silva (PT).





O fato é que...

“O Brasil é um dos países que mais mata ambientalistas e defensores de direitos humanos em todo o mundo, e esta realidade é consequência de política que promove ataques à legislação ambiental, desmantela as instituições de promoção e proteção dos direitos dos povos indígenas”. O registro é da Anistia Internacional Brasil, acrescentando ser urgente que se tomem todas as medidas cabíveis para que esse ciclo de violência na Amazônia acabe. “Quem protege aqueles que protegem os direitos dos povos indígenas e da Amazônia? É o Estado brasileiro que tem esse dever”.





Foram presos

Pré-candidato ao governo de Minas Gerais, Alexandre Kalil (PSD) atacou duramente os responsáveis por atirar substâncias malcheirosas em militantes que aguardavam evento dele com Luiz Inácio Lula da Silva (PT). O caso ocorreu na quarta-feira, em Uberlândia, no Triângulo. “Minas Gerais não recebe ninguém dessa maneira. Isso, aqui, é muito novo. Sabemos receber com bom café e pão de queijo. Eles mandaram o que gostam: cocô e xixi”, disse Kalil, no evento em um centro universitário uberlandense. Três pessoas acusadas de operar o drone foram presas.





Vale lembrar

Uma inspeção feita pelo Tribunal de Contas da União (TCU) identificou que o Ministério de Saúde mantém, em estoque, mais de 28 milhões de doses de vacinas contra a COVID que perdem validade até agosto deste ano. Dessas, 11,7 milhões vencem até julho. O número reúne imunizantes produzidos pela Pfizer e pela Astrazeneca. De acordo com o TCU, os 28 milhões de doses que expiram até agosto custaram R$ 1,21 bilhão aos cofres públicos. O ministro Vital do Rêgo cita a urgência da vacinação da população para a conter a disseminação do coronavírus.





Ouvir o público

A reunião foi conduzida pelo presidente da Comissão da Lei do Impeachment, o ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Ricardo Lewandowski. “No mais breve espaço de tempo possível, abriremos um canal para ouvir o público em geral, para ouvir a cidadania, o homem comum do povo, os especialistas, os políticos, que quiserem contribuir com suas sugestões para a comissão”. O fato é que, em rápida reunião virtual na noite de quarta-feira, a Comissão da Lei do Impeachment decidiu receber sugestões de qualquer pessoa pelo e-mail cjnlimp@senado.leg.br.





PINGA FOGO

O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) divulgou na noite de ontem a partilha dos R$ 4,9 bilhões do Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC), o Fundo Eleitoral, destinado às legendas para as eleições gerais de 2022.

O maior Fundo Eleitoral da história foi dividido entre os 32 partidos políticos registrados no TSE. União Brasil, PT, MDB são os partidos com maior quantia recebida. União Brasil, com a fusão entre Democratas e PSL, teve direito a mais de R$ 782 milhões. Já o PT recebeu R$ 503 milhões.

O MDB teve direito a R$ 363 milhões. Além disso, o PSD recebeu R$ 349 milhões e o PP aproximadamente R$ 344 milhões. Juntas, essas cinco legendas respondem por 47,24% dos recursos distribuídos.

Suspensa por dois anos por causa da pandemia da COVID-19, a tradicional confecção de tapetes de Corpus Christi voltou ao Centro do Rio de Janeiro. Vários grupos católicos se juntaram, ontem, desde cedo na entrada da Catedral Metropolitana de São Sebastião.

Jonathan Elias Araújo, de 22 anos, estudante do curso de corretor de seguros, é integrante do movimento mundial Equipes de Jovens de Nossa Senhora (EJNS), que no Brasil reúne mais de mil jovens e têm 150 integrantes na capital fluminense.