Bolsonaro sobrevoa o Grande Recife e promete ajuda do governo federal

Bolsonaro deu entrevista no Recife e falou do governador Paulo Câmara (foto: CLAUBER CLEBER CAETANO/PR)

“Fizemos um sobrevoo em parte da área atingida, não conseguimos avançar, tentei pousar, mas a recomendação dos pilotos era que, tendo em vista a consistência do solo, poderíamos ter um incidente. Então, resolvemos não pousar”, informou o presidente da República Federativa do Brasil, Jair Messias Bolsonaro (PL), que sobrevoou na manhã de ontem as áreas afetadas pelas fortes chuvas na Região Metropolitana de Recife.

Bolsonaro saiu em sobrevoo logo pouco depois das 8h30 e passou voando por cidades do Grande Recife, que estão afetadas pelas chuvas, em um trajeto que durou cerca de 30 minutos. Depois, voltou para a Base Aérea em Brasília e, como não poderia deixar de ser, concedeu entrevista.

“Todos estamos, obviamente, tristes, manifestamos nosso voto de pesar aos familiares. Nosso objetivo maior é confortar os familiares e, com meios materiais, também atender a população”, disse o ministro do Desenvolvimento Regional, Daniel Ferreira, o primeiro a falar, e não trouxe boas notícias.

Melhor ele próprio detalhar: “A primeira coisa é que ainda tem previsão de chuvas para os próximos dias. Então, as medidas de autoproteção têm que ser mantidas. As pessoas têm que receber e respeitar os alertas da Defesa Civil, tanto municipal, quanto estadual”.

Mudando de assunto: “Com grande alegria, saudamos o anúncio pelo papa Francisco dos dois novos cardeais brasileiros: Dom Leonardo Steiner, arcebispo metropolitano de Manaus, e Dom Paulo Cezar Costa, arcebispo metropolitano de Brasília”.

“Dom Leonardo e Dom Paulo Cezar conhecem profundamente a realidade brasileira, as angústias e as esperanças de nosso povo. A ação pastoral dos dois novos cardeais nos dá a certeza de que contribuirão grandemente com o papa Francisco na superação das desigualdades e na construção do diálogo e da paz entre os povos .” Assinam a carta o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e o ex-governador de São Paulo, Geraldo Alckmin (PSB).

E mais: de acordo com a análise dos processos, sistemas e componentes da urna eletrônica, ela transmite segurança e confiabilidade para o eleitor. O fato é que a Comissão Avaliadora do Teste Público de Segurança do Sistema Eletrônico de Votação (TPS) a considera segura.

Ou seja, os testes das urnas demonstraram que elas são confiáveis, ou seja, nenhum político sério sabe que são. Os que não confiam fazem apenas para tentar tumultuar o cenário quando ele não está a seu favor. Testes das urnas demonstraram “maturidade” do sistema eleitoral. Foi o que concluiu a comissão do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), que foi entregue ao presidente da corte, ministro Edson Fachin.

Recife em chuvas

O presidente da República, Jair Messias Bolsonaro (PL), sobrevoou, na manhã de ontem, algumas das áreas mais atingidas pelas chuvas no Grande Recife, que já fizeram dezenas de vítimas. E claro, não perdeu a ocasião para atacar o socialista de esquerda governador Paulo Câmara (PSB), que não participou. Disse que ele faz política “em cima da desgraça de alguns”. O governador afirmou que não foi avisado da visita do presidente ao estado.

Sem desafinar

O cantor e compositor Alceu Valença alertou para os prejuízos à população do Grande Recife por causa das chuvas que atingem o estado. Ele disse, com toda razão e sem desafinar, que tem “muita coisa errada, muito extrativismo desnecessário, pouco investimento em soluções sustentáveis”. Bastaria, mas ele fez questão de ainda indagar: “Como pode existir tanta produção de alimento e fome num mesmo espaço e tempo? Tanta riqueza sugada da terra, rios e mares junto com uma escalada veloz da miséria?”

Drama político

O cientista político e sociólogo Antônio Flávio Testa, da Universidade de Brasília (UnB), ressalta: “O Brasil vive uma situação dramática econômica, social e política. Por isso, o debate entre os presidenciáveis deveria, a meu ver, focar em questões estratégicas sobre como vencer a inflação e gerar empregos”. E tem mais: “Diminuir a violência, reformar o sistema judiciário, aproveitar riquezas naturais de forma sustentável, tornar o Brasil competitivo e estimular a juventude a participar da construção do seu futuro são alguns dos temas mais importantes”.

Vale competir

Será lançado hoje pelo governo do estado o Compete Minas. A solenidade ocorrerá na Fundação de Amparo à Pesquisa de Minas Gerais (Fapemig), às 9h. O subsecretário de Estado de Ciência, Tecnologia e Inovação, Felipe Attiê, explica que o programa visa aumentar o faturamento das empresas por meio de produtos mais tecnológicos. O objetivo é incrementar a competitividade das empresas mineiras, ganhando novos mercados no Brasil e no exterior. “O programa pretende financiar R$ 100 milhões este ano e R$ 200 milhões no ano que vem”, disse ainda Attiê.

Túnel do tempo

No primeiro discurso depois da posse, em 2003, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva lembrou que as instituições estão sólidas, o povo brasileiro sabe reagir nos momentos difíceis com as atitudes adequadas e os políticos precisam se fortalecer. Para isso, o presidente prometeu discutir com todos os partidos a reforma política que o Brasil precisa. Apesar da importância e da necessidade, falar em reforma política é mexer num vespeiro. Não se conhece ninguém que seja contra. Mas na hora da votação, é difícil encontrar quem seja inteiramente a favor. E é assim há 50 anos.

PINGA FOGO