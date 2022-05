Jair Bolsonaro entrega casas em Minas e recebe má notícia em pesquisa

Bolsonaro desembarcou no Vale do Aço, nesta quinta-feira, onde criticou Lula (foto: GLADYSTON RODRIGUES/EM/D.A.PRESS)







O presidente da República Federativa do Brasil, Jair Messias Bolsonaro (PL), esteve em Minas Gerais, ontem, para cumprir agenda oficial. Do aeroporto de Ipatinga ele seguiu em “motociata” organizada por apoiadores até Coronel Fabriciano. As duas cidades do Vale do Aço são antigos redutos do PT.

Em Coronel Fabriciano, o presidente participou da inauguração de um conjunto habitacional com 500 moradias destinadas a famílias de baixa renda, num total de 2 mil pessoas. O Residencial Buritis, lançado por Bolsonaro, integra o Programa Casa Verde e Amarela e recebeu R$ 37,5 milhões em investimentos federais por meio do Fundo de Arrendamento Residencial.

Sobre o Minha casa, minha vida, vale o registro: foi um programa de habitação federal do Brasil criado em março de 2009 pelo governo Lula. Ele subsidiava a aquisição da casa ou apartamento próprio para famílias com renda até R$ 1,8 mil e facilita as condições de acesso ao imóvel para famílias com renda até de 9 mil.

Bolsonaro veio também a Belo Horizonte. No Aeroporto da Pampulha, alguns apoiadores já esperavam a chegada do chefe do Executivo. Eles saíram em comboio com o presidente até chegar a Belo Horizonte.





“É uma alegria, onde quer que seja o local do nosso imenso Brasil, cada vez mais vemos as cores verde e amarela predominando. A certeza que cada vez mais nosso país se afasta do socialismo e do comunismo”.

Será premonição ou ele já esperava o que aconteceu já de noitinha. Talvez algumas pesquisas internas?”.

O fato é que uma pesquisa estimulada do instituto Datafolha divulgada pelo site da Folha de S. Paulo, ontem, revela as intenções de voto no primeiro turno. Foram ouvidas 2.556 pessoas entre 25 e 26 de maio em 181 cidades brasileiras. A margem de erro é de dois pontos para mais ou para menos.

Vamos aos números dos votos válidos no primeiro turno, em que são excluídos brancos, nulos e indecisos. Pelo percentual, Lula venceria no primeiro turno se a disputa fosse hoje. Ele lidera com 54% e Bolsonaro tem 30%.

A vitória do ex-chefe do Executivo petista se daria por ter a maior parte das intenções de votos válidos, visto que todos os outros pré-candidatos, juntos, somam 40% da preferência dos entrevistados. Ciro Gomes aparece como terceira opção mais votada, com 7% dos votos.





Serra do Curral

A Assembleia Legislativa de Minas Gerais suspendeu enquete sobre exploração mineral na Serra do Curral, em BH, e alertou que recebeu denúncias de ambientalistas de que votação a favor da atividade teve aumento expressivo e brusco e em curto espaço de tempo. “O setor de informática da Assembleia Legislativa (ALMG) identificou que todos os votos partiram de um único IP. Diante deste cenário, tornou-se necessária a suspensão da enquete para análise. Isso não invalida ou finaliza a pesquisa, que será retomada, assim que a avaliação for concluída pelos técnicos responsáveis. Casos semelhantes já foram identificados em outras ocasiões e o protocolo adotado foi o mesmo”.





Lula em Minas

“Juntos, vamos trabalhar pela vitória em Minas e no Brasil, para que nosso povo volte a ter esperança numa vida com dignidade e direitos, com emprego e renda, com desenvolvimento e justiça social, num país soberano e democrático. Vamos Juntos, por Minas e pelo Brasil”. A declaração é do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, ao anunciar apoio a Alexandre Kalil (PSD) para o governo de Minas tendo como vice-governador André Quintão (PT). Foi em São Paulo, ontem, e contou com a presença o presidente da Assembleia Legislativa, Agostinho Patrus (PSD).





Pagar por isso?

É estarrecedor ver um Tribunal de Contas da União transformando-se em ferramenta política de vingança. Que crime praticaram? Denunciaram barões da corrupção, denunciaram ladrões do dinheiro público e quer que paguem por isso? Em pronunciamento, ontem, o senador Álvaro Dias (Podemos-PR) atacou o fato de o TCU cobrar R$ 2,8 milhões de Deltan Dallaganol (foto). Na mesma linha foi o senador Eduardo Girão (Podemos-CE). “A Lava-Jato me fez disputar pela primeira vez uma eleição, acreditando que poderia clarear séculos de trevas”.





Primeiro rezou

“Terei uma reunião bilateral com ele, irei para lá para fazer valer o que o Brasil representa para o mundo”. O presidente Jair Messias Bolsonaro (PL), ele mesmo, avisou que terá reunião com o presidente norte-americano, o democrata Joe Biden, na sua viagem aos Estados Unidos para participar da IX Cúpula das Américas, marcada para 6 e 10 de junho. O ex-embaixador Christopher Dodd esteve no Palácio do Planalto nesta semana para convidar pessoalmente o presidente brasileiro. Mas Bolsonaro gosta mesmo é do republicano Donald Trump.





Terra plana

“Primeiro, o Brasil tem aí 10%, 12%, 15% de eleitores que se identificam com o Bolsonaro. São nazistas, fascistas, são anticiência, são homofóbicos, acreditam na terra plana, exploram a religiosidade popular, exploram os temas da moral popular que o PT e esse identitarismo estúpido acabam aperfeiçoando. A declaração, é do pré-candidato à Presidência da República pelo PDT, Ciro Gomes, que tem vasta ação na política nacional, em entrevista à rádio CBN em Campinas. O outro argumento de Ciro é que um grupo vota em Bolsonaro e seus aliados por causa da rejeição ao PT.





