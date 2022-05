Ministro Paulo Guedes faz acusações a França e Bélgica ao falar em Davos

O ministro da Economia, Paulo Guedes, afirmou que a Bélgica e a França estão agindo para retardar o ingresso do Brasil na Organização para a Cooperação e o Desenvolvimento Econômico (OCDE), que reúne as nações mais desenvolvidas do mundo. De acordo com ele, os dois países adotam essa postura para proteger seus setores agrícolas de competição com o Brasil.





“A Bélgica e a França ficam retardando o acesso do Brasil à OCDE porque são protecionistas com sua agricultura. Conversando com eles, dissemos: nos aceitem antes que se tornem irrelevantes para nós”, declarou Paulo Guedes em palestra em Davos, na Suíça, onde participa do Fórum Econômico Mundial.





Pela primeira vez, desde o início da pandemia da COVID-19, o Fórum Econômico Mundial reuniu presencialmente em Davos, na Suíça, chefes de Estados, ministros, empresários e formuladores de políticas públicas, para discutirem os desafios enfrentados pela economia global.





Quinze por cento da nossa energia é eólica e solar e vamos dobrar isso, 65% são de hidrelétrica. Praticamente, 80% são energia limpa. Quem vai produzir hidrogênio limpo para a Europa? Porque eles não podem depender do gás natural russo. Nós somos os candidatos, então quem quer produzir energia eólica vem para o Brasil, ressaltou ainda Paulo Guedes durante o painel.





Ele afirmou ainda que “a Europa perdeu a Rússia e vai perder também a América Latina como parceira comercial caso não haja uma maior integração entre os países”.





Chega de economia, já basta, né? Em audiência na Comissão Senado do Futuro, o coronel da Polícia Militar do Distrito Federal Marcos Antônio Nunes de Oliveira, que preside a Associação Nacional dos Militares Estaduais, pediu apoio para aprovar uma lei orgânica para disciplinar as atividades dos policiais e bombeiros em todo o Brasil.





A iniciativa partiu do senador Izalci Lucas (PSDB-DF). E é ele quem deixa claro: “Já que estamos neste debate defendendo a importância da inovação e da tecnologia na área, é um contrassenso ainda termos uma legislação tão ultrapassada e desatualizada”.





E como tudo na política passa por Minas Gerais, teve também o capitão João Paulo Fiúza da Silva, da Polícia Militar de Minas Gerais, que falou dos investimentos da corporação mineira em gestão do conhecimento e inovação.





E todos destacaram ainda a importância do compartilhamento de informações e a integração dos órgãos de segurança públicas estaduais.





Energia solar

“É o melhor Estado para investir, principalmente no Norte de MG, que lidera a geração de grandes usinas e fazendas solares. Significa atração de investimentos privados, geração de empregos locais e de qualidade, diretos e indiretos, além de mais energia sustentável para diversificação da nossa matriz energética”, ressaltou Gil Pereira, que preside a Comissão das Energias Renováveis e dos Recursos Hídricos da Assembleia Legislativa. Ele destaca que já foram mais de R$ 8,8 bilhões em novos investimentos, gerando mais de 50,6 mil empregos.





E teve divórcio

“O povo mineiro deseja ter de volta oportunidades para crescer, ter a mesa farta e manter vivos os seus sonhos. Por isso estou lançando a minha pré-candidatura ao governo de Minas Gerais.” Quem diz é Saraiva Felipe. Por seis mandatos consecutivos, ele foi deputado federal (MDB-MG) entre 1995 e 2019. Esteve também no governo do ex-presidente da República Luiz Inácio Lula da Silva (PT). Para lembrar, foi dele o projeto aprovado na Câmara dos Deputados que estabeleceu que o casamento civil poderá ser dissolvido pelo divórcio consensual ou litigioso, na forma da lei.





Fala, Francisco

“É hora de dizer basta para o tráfico indiscriminado de armas. Devemos nos comprometer para que tais tragédias nunca mais possam acontecer.” São palavras do papa Francisco, na manhã de ontem, depois de sua catequese, na audiência geral na Praça São Pedro. E teve mais: “Meu coração está abalado pelo massacre na escola primária do Texas. Rezo pelas crianças, pelos adultos mortos e por suas famílias”.





Implicância?

Não soa bem, não fica bem, não condiz, que destoa. O fato é que o presidente da República, Jair Messias Bolsonaro (PL), vetou a inscrição do nome da psiquiatra alagoana Nise da Silveira no Livro dos Heróis e Heroínas da Pátria. A homenagem à médica, conhecida por revolucionar o tratamento de transtornos mentais, foi aprovada pelo Senado Federal, em 27 e abril. O fato novo é que o veto foi publicado, ontem, no Diário Oficial da União (DOU). Bolsonaro alegou “não ser possível avaliar a envergadura de sua contribuição para a terapia ocupacional”.





Efeito novela

A Subcomissão Permanente de Proteção ao Pantanal, ligada à Comissão de Meio Ambiente (CMA), fará diligência para acompanhar o Fórum Internacional de Turismo do Pantanal. O senador Wellington Fagundes (PL-MT) pretende reunir o presidente da Embratur, Sílvio Nascimento, e representantes do Ministério do Turismo, da Embrapa Pantanal e das embaixadas do Paraguai e da Bolívia. O tema do Dia Mundial do Meio Ambiente este ano é “Uma só Terra e tem como foco a vida sustentável em harmonia com a natureza”. Chama então a atriz Alanis Guillen, a Juma.





PINGA FOGO