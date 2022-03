O alerta de guerra e a novela da Ucrânia com alertas de Vladimir Putin

O presidente Vladimir Putin disse considerar as sanções econômicas uma declaração de guerra do Ocidente contra a Rússia (foto: Alexey Nilkolsky/Sputnik/AFP)





O presidente da Rússia, Vladimir Putin, deixou claro, que as sanções aplicadas por países ocidentais contra a seu governo são semelhantes a uma declaração de guerra e alertou que qualquer tentativa de impor uma zona de exclusão aérea na Ucrânia seria o mesmo que entrar no conflito.





Vladimir Putin fez questão de reiterar que o seu objetivo na Ucrânia é defender as comunidades de língua russa por meio da “desmilitarização e desnazificação” do país para que se torne neutro.





Só que nada adiantou, não deu certo. A Ucrânia e os países ocidentais negaram e trataram isso como um pretexto infundado para a invasão que ele lançou em 24 de fevereiro e impuseram uma ampla gama de sanções destinadas a isolar Moscou.





Putin insistiu: “Essas sanções que estão sendo impostas são semelhantes a uma declaração de guerra, mas graças a Deus não chegou a isso”, disse ele a um grupo de comissárias de bordo em um centro de treinamento da Aeroflot perto de Moscou.





“Qualquer tentativa de outra potência de impor uma zona de exclusão aérea na Ucrânia seria considerada pela Rússia como um passo para dentro do conflito militar. Vamos considerar imediatamente como participantes de um conflito militar, e não importa integrantes de quais organizações sejam.” Ainda do presidente russo.





“É impossível fazê-lo no próprio território da Ucrânia. Só é possível a partir do território de alguns estados vizinhos. Mas qualquer movimento nessa direção será considerado por nós como participação em um conflito armado”, acrescentou Putin.





Sites ucranianos estão sob ataque incessante de hackers russos desde que o Kremlin, que é um complexo fortificado no centro da capital russa, iniciou uma invasão ao país mês passado, disse a agência de observação cibernética de Kiev.





Em uma publicação no Twitter, o Serviço Estatal de Comunicações Especiais e Proteção de Informação da Ucrânia afirmou que “hackers russos continuam atacando recursos de informações ucranianos incessantemente”.





E a China? Onde está? Guerra? Esqueça. A resposta vem rápido: certamente onde sempre esteve, quer saber é de tratar sobre economia. Tanto que fez um alerta.





A China estabeleceu ontem, isso mesmo, um objetivo de crescimento econômico mais lento, em cerca de 5,5% neste ano, com adversidades que incluem a incerteza da recuperação global e a desaceleração do setor imobiliário do país, atrapalhando a segunda maior economia do mundo.





Os refugiados





A senadora Mara Gabrilli (PSDB–SP) está em Genebra, na Suíça. Ela vai acompanhar as negociações sobre a situação dos refugiados afetados pelo conflito entre a Ucrânia e a Rússia. Designada pelo presidente do Senado Federal, Rodrigo Pacheco (PSD-MG), a parlamentar participa da 49ª Sessão do Conselho de Direitos Humanos da Organização das Nações Unidas (ONU). Mara Gabrilli integra a Comissão de Relações Exteriores (CRE) do Senado e a Comissão Mista Permanente sobre Migrações Internacionais e Refugiados (CMMIR) do Congresso Nacional.





E tem brasileiros





Ela pretende dar especial atenção à situação da comunidade brasileira afetada pelo conflito armado. “O Senado se preocupa com a proteção dos cidadãos brasileiros que ainda estão na Ucrânia, em meio à atual agressão russa ao país.” A senadora fica até o fim de março em Genebra, onde também participa da 26ª Sessão do Comitê da ONU sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência. Para registro, a missão oficial de Mara Gabrilli é totalmente custeada por nada menos que a Organização das Nações Unidas (ONU).





Reserva chique





A Fórmula 1 voltará a contar com um piloto brasileiro depois de cinco anos! De acordo com informações da Sky Sports, a montadora alemã Haas F1 já avisou que não vai contar com o piloto russo Nikita Mazepin, por causa dos ataques que seu país vem realizando na Ucrânia. Além de cortar o piloto, a Haas confirmou que dará um fim ao patrocínio com a empresa russa Uralkali, que pertence ao pai de Mazepin. Para a vaga do piloto, a montadora vai efetivar seu piloto reserva, Pietro Fittipaldi, neto de Emerson Fittipaldi, bicampeão da Fórmula 1, em 1972 e 1974.





Mamãe mandou





Em meio à polêmica envolvendo áudios machistas, o deputado Arthur do Val (Podemos–SP), mais conhecido como “Mamãe Falei”, retirou a sua pré-candidatura ao governo de São Paulo. O anúncio foi feito por meio das redes sociais, em pleno sábado. O parlamentar avisou que entrou em contato com a presidente do Podemos, Renata Abreu, para comunicar a sua decisão. “Os áudios que vazaram de uma conversa privada com amigos são lamentáveis. Não são corretos com as mulheres brasileiras, ucranianas e com as pessoas que confiam em meu trabalho e, por isso, peço desculpas.”





Para encerrar





Mais de 3 mil pessoas foram presas na Rússia desde o começo da ofensiva na Ucrânia, incluindo 467 só nesse sábado, isso mesmo, ontem, por se manifestarem contra a guerra, relatou a ONG de defesa dos direitos humanos OVD–Info. Manifestantes protestaram contra a invasão da Ucrânia no mundo inteiro. Protestos pedindo o fim da guerra ocorreram em cidades da Europa, da Ásia e das Américas, em geral apoiando a Ucrânia e condenando Vladimir Putin. A maioria dos protestos pede o fim da guerra e envia mensagens de apoio aos civis ucranianos.





pingafogo





.Em tempo sobre as notas dos refugiados: A senadora foi eleita em 2018 para compor o comitê, formado por peritos independentes na temática da pessoa com deficiência. O mandato da senadora brasileira no Comitê da ONU termina no final deste ano.





.Mais um Em tempo, e ele veio do parlamentar Arthur do Val. É ele quem ressalta: “não tenho compromisso com o erro. Por isso, entrei em contato com a presidente do Podemos, Renata Abreu, para retirar a minha pré-candidatura ao governo de São Paulo”.





.O ministro das Relações Exteriores da Rússia, Sergei Lavrov, disse ontem que a tentativa do presidente ucraniano Volodymyr Zelenskiy de buscar ajuda direta da Otan no conflito entre os dois países não está ajudando nas negociações.





.“Declarações raivosas constantes do senhor Zelenskiy não aumentam o otimismo”, disse Lavrov a repórteres. “A minha questão é: se ele está tão irritado que a Otan não interveio a seu favor, como ele esperava, então ele que espere resolver o conflito”.





.Sendo assim, é o suficiente para o fim de semana. Se tem guerra, nada mais a acrescentar. FIM!