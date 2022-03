Boris Johnson chama a atenção de Bolsonaro sobre guerra na Ucrânia

O primeiro-ministro Boris Johnson pressiona Bolsonaro para tomar posição sobre a guerra na Ucrânia (foto: AFP)



O presidente Jair Messias Bolsonaro (PL) usou a guerra no Leste europeu como alegação para defender a liberação da mineração em terras indígenas. Leia-se atacar a floresta amazônica, que ele não citou. “Como deputado, discursei sobre nossa dependência do potássio da Rússia. Citei três problemas: ambiental, indígena e a quem pertencia o direito exploratório na foz do Rio Madeira, já que existem jazidas também em outras regiões do país”, ressaltou ele na postagem. E defendeu a aprovação do Projeto de Lei 191/2020, em tramitação na Câmara dos Deputados. “Uma vez aprovado, resolve-se um desses problemas”.





A notícia falsa foi divulgada pelo próprio presidente Bolsonaro em uma live nas redes sociais, em 22 de outubro do ano passado. Só que ela foi desmentida pelo Fato ou Fake e por especialistas e outras plataformas de checagem em poucas horas. A live de Bolsonaro foi retirada do ar pelo Facebook, YouTube e também pelo Instagram.





Para ser justo, o presidente da República Federativa do Brasil conversou por telefone com o primeiro-ministro do Reino Unido, Boris Johnson, obre a invasão da Ucrânia pela Rússia, informou o governo britânico.





Boris Johnson também fez questão de afirmar, na ligação a Bolsonaro, que o Brasil foi um aliado vital na Segunda Guerra Mundial e que, novamente, a voz do país tem de se mostrar crucial, como o país fez naquela época para a solução da crise.





Seguindo, “há mais de quase 200 anos o Brasil vai construindo uma reputação internacional de um país que não tem conflito de fronteiras, de um país que não pretende roubar um metro de ninguém, um país que lidera um continente desnuclearizado”. Desta vez quem diz é Ciro Gomes, que tem um extenso currículo político que vai de ministro a governador e também no Congresso.





O presidente russo, Vladimir Putin, deixou claro que a sua operação especial na Ucrânia “acontece como o esperado”. E tem mais. “Nosso exército e a população de Donbass estão sendo heróis”. Ele acusou também os ucranianos de “amedrontarem a população” com uma propaganda nacionalista, que comparou com as da época nazista.





De acordo com a porta-voz do Ministério das Relações Exteriores da Rússia, Maria Zakharova, um aumento no fornecimento de armas para as forças ucranianas causará mais vítimas no conflito entre os dois países. A informação é da agência de notícias russa Interfax.





A guerra na Ucrânia começou há uma semana e parte da constatação alegada por Putin de que a Ucrânia não pode se integrar à Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan), a aliança militar liderada pelos Estados Unidos e que inclui a maiora dos paises do continente europeu.





Jogos polêmicos

Já chegou com polêmica ao Senado o Projeto de Lei 442/1991, que legaliza jogos de azar no Brasil, referendado pela Câmara. A proposta inclui cassinos, bingos, jogo do bicho e jogos on-line, entre outras modalidades. “A experiência internacional mostra que os grandes cassinos são usados para lavagem de dinheiro, tráfico de drogas e prostituição”, avalia o senador Carlos Viana (MDB-MG), que reconhece, entretanto, que a legalização tem potencial de trazer receita para o país com impostos, mas não compensa o aumento de gastos com saúde pública e combate ao crime organizado.





Veto à vista

O líder do governo na Câmara, Ricardo Barros (PP-PR), já adiantou que o presidente Jair Bolsonaro pretende vetar o projeto que legaliza os jogos de azar no Brasil, caso o Senado também o aprove. Pela proposta, a operação de jogos de azar em várias modalidades será dependente de licenças, que poderão ser concedidas em caráter permanente ou por prazo determinado. Cassinos poderão ser instalados em resorts de grande porte, com limite de estabelecimentos por estado e proibição de que um mesmo grupo econômico controle múltiplos estabelecimentos no mesmo estado.





Grana alta

Em julgamento retomado ontem, o Supremo Tribunal Federal (STF) manteve, por 8 a 2, o fundo eleitoral em R$ 4,9 bilhões. Com seu voto, o sexto – que formou maioria na corte –, a ministra Rosa Weber disse que não há inconstitucionalidade no fundo eleitoral. Um dos fatores para a interpretação da ministra é que a Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) trata da indicação de políticas públicas, e não de números. Já que o montante foi aprovado pelo Congresso e sancionado pelo presidente da República, Jair Messias Bolsonaro (PL), só resta respeitar a decisão do Supremo.





Poder feminino

O presidente nacional do MDB, Baleia Rossi (SP), anunciou, ontem, que a sigla não vai mais compor uma federação partidária. E anunciou a candidatura da senadora Simone Tebet (MS) para disputar nada menos que a Presidência da República. “Na condição de presidente nacional do MDB, comuniquei aos diretórios estaduais, senadores e deputados que o nosso partido não fará nenhuma federação para as eleições de 2022.” Quem repetiu para deixar claro foi o deputado federal Baleia Rossi (SP).





Continuam elas

“Essas pessoas com doenças raras apresentam necessidades assistenciais diversas, e que demandam cuidados contínuos de equipes multiprofissionais em todos os níveis de atenção à saúde, além do apoio familiar, tão importante”, alertou a secretária de atenção Especializada do Ministério da Saúde, Maíra Botelho, no lançamento da caderneta, em cerimônia no Palácio do Planalto. O evento contou com a presença do presidente Jair Bolsonaro, e da primeira-dama, Michelle Bolsonaro. Está explicada a presença do presidente.





PINGA FOGO