Assembleia-Geral da ONU tem 141 votos contra a Rússia (foto: Andrea RENAULT / AFP)



O embaixador da Ucrânia nas Nações Unidas, Sergei Kislitsia, comparou o presidente russo Vladimir Putin a Hitler. Falando na ONU, ele disse que a invasão russa tem como objetivo “privar a Ucrânia do próprio direito de existir”.

“Eles vieram para resolver a questão ucraniana”. E fez um registro histórico, para que todos possam lembrar. “Há mais de 80 anos, outro ditador tentou resolver a questão de outro povo. Ele falhou, e foi o mundo que respondeu de forma resoluta e unida”. Ele não citou mas se referia a Adolf Hitler.









Leia também: Invasão à Ucrânia completa uma semana e Rússia intensifica ataques O embaixador da Ucrânia disse ainda que “nossa geração é a geração que nossos predecessores supunham ser salva do flagelo da guerra. É por isso que nossos antepassados criaram as Nações Unidas. E ainda hoje, cabe a nós salvar as gerações futuras”.

O Brasil votou a favor da resolução, mas alertou que “a resolução é um apelo à paz da comunidade internacional. Mas a paz exige mais do que o silêncio das armas e a retirada das tropas. O caminho para a paz requer um trabalho abrangente sobre as preocupações de segurança das partes”.

E teve mais. De acordo com a representação do Brasil na Organização das Nações Unidas (ONU) a “resolução não pode ser vista como permissiva à aplicação indiscriminada de sanções e ao envio de armas. Essas iniciativas não conduzem à retomada adequada de um diálogo diplomático construtivo e correm o risco de provocar um aumento e inflar ainda mais as tensões com consequências imprevisíveis para a região e além”.

Foram 141 votos a favor, 5 contra e ainda 35 abstenções. Depois de incansáveis discursos – foram mais de cem – a Assembleia-Geral das Nações Unidas aprovou resolução com o objetivo de defender a paz e a segurança do mundo afora, o que inclui a invasão russa contra a Ucrânia. Votaram contra, além da Rússia, Belarus, Coreia do Norte, Eritreia e ainda a Síria. A China, como não poderia de ser, se absteve sem maiores delongas.

O embaixador do Brasil na ONU, Ronaldo Costa Filho, alertou, ontem, no evento que a aplicação indiscriminada de sanções à Rússia não leva à reconstrução do diálogo, e reafirmou a posição do país em defesa do imediato cessar-fogo.

“A resolução não pode ser vista como algo que permita a aplicação indiscriminada de sanções. Essas iniciativas não levam à reconstrução do diálogo diplomático e ela traz consequências que vão além da situação atual”, optou por deixar bem claro o ministro Ronaldo Costa Filho. O chefe Bolsonaro deve ter gostado. Um pé lá na Rússia, outro cá no resto de boa parte do mundo.









EM DIA





De grão em...





… grão o Brasil é um grande produtor agrícola e tem um papel importante como fornecedor de grãos para o mundo. Por outro lado, o país tem dificuldades para fabricar os insumos necessários para manter a alta produtividade, como os fertilizantes. Cerca de 70% da matéria-prima dos fertilizantes usados nos plantios vêm do exterior. Da Rússia, são 23%. Tudo isso partiu da ministra da Agricultura, Tereza Cristina (DEM). Uai, e a possível candidatura na chapa presidencial?





Terá um tom fértil?





Só que a ministra da Agricultura Tereza Cristina (foto) não falou de fertilizantes. Ela desconversou, ontem, sobre a possibilidade de ser candidata a vice do presidente Jair Messias Bolsonaro (PL) nas eleições deste ano. Até que tentou despistar, mas não convenceu ainda. “Como eu posso ser candidata à vice? Não existe candidatura à vice, existe convite. Isso o presidente Jair Bolsonaro vai fazer na hora em que ele bem entender e à pessoa que ele achar. Nunca conversei com ele sobre esta possibilidade, já cansei de dizer isso.









Acidente aéreo





Um avião caça MiG-21 da Romênia caiu no Mar Negro, ontem, isso mesmo, nesta quarta-feira. A informação foi confirmada pelo Ministério da Defesa romeno. Depois da queda da aeronave, um helicóptero de resgate enviado para a região também desapareceu. O porta-voz do Ministério da Defesa, Constantin Spinu, disse que a queda do helicóptero matou todos os cinco soldados a bordo. De acordo com a agência Reuters, o piloto do helicóptero IAR 330–Puma relatou condições climáticas desfavoráveis e foi chamado de volta à base antes do acidente.









Agenda mineira





O Senado Federal vai votar na próxima semana os dois projetos sobre o preço dos combustíveis, que estão salgados mesmo, e ainda tramitam. O anúncio foi feito pelo próprio presidente Rodrigo Pacheco (PSD-MG), por meio de sua conta no Twitter. “Na próxima semana, os dois projetos de lei que trazem medidas para controlar a escalada dos preços de combustíveis estarão na pauta do Senado. Mais do que nunca, diante do aumento do valor do barril de petróleo, precisamos tomar medidas que impeçam a elevação do preço dos combustíveis”. E publicou em suas redes sociais.









Sabedoria e amor





A Conferência Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB) lançou oficialmente a Campanha da Fraternidade de 2022. Com o tema “Fraternidade e Educação” e o lema bíblico “Fala com sabedoria, ensina com amor”, O objetivo da campanha, de acordo com a entidade, vai além dos problemas na educação também. “Educação é pilar da paz e por isso precisa receber sempre mais investimentos significativos dos governantes, empreendedores, instituições, todos os setores”, destacou o presidente da CNBB, dom Walmor Oliveira de Azevedo.



PINGA FOGO





* Este ano a Campanha da Fraternidade é impulsionada pelo Pacto Educativo Global, convocado pelo papa Francisco (foto). O lançamento da Campanha da Fraternidade ocorre sempre na quarta-feira de cinzas, quando tem início a quaresma, período de 40 dias que antecede a Páscoa.





* Em tempo, sobre a nota Agenda mineira: o senador Jean Paul Prates (PT-RN) pegou carona e também se pronunciou em suas redes sociais, ontem, a respeito da disparada do aumento dos combustíveis. E ele fez questão de lembrar do gás de cozinha no Brasil. Faz todo sentido!





* O ex-chanceler Ernesto Araújo fez críticas à postura do presidente Jair Messias Bolsonaro (PL) diante da guerra na Ucrânia e afirmou que o mandatário está reproduzindo “desinformação russa” em suas falas. A declaração foi postado em vídeo publicado no YouTube.





* Só que teve mais do ex-ministro das Relações Exteriores. Ele condenou ainda a visita de Bolsonaro à Rússia no momento em que a tensão entre os países europeus já estava em escalada, o que, de acordo com Ernesto Araújo contradiz a posição neutra que o presidente Bolsonaro diz defender na ONU.





* Diante deste cenário todo, só resta encerrar por hoje. Afinal, o mundo está sendo virado para tudo quanto é lado. Sendo assim… FIM!