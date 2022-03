Invasão à Ucrânia completa uma semana e Rússia intensifica ataques

Incêndio após ataque ao prédio do departamento regional de polícia de Kharkiv (foto: UKRAINE EMERGENCY MINISTRY PRESS SERVICE / AFP )

A Rússia avançou com os ataques em várias cidades da Ucrânia e intensificou os bombardeios no fim da primeira semana de invasão ao vizinho do leste europeu. O exército de Vladimir Putin tomou o controle da cidade de Kherson e cercou a maior usina nuclear da Europa





A ofensiva acontece após o adiamento das negociações e do pedido do presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, para reduzir os ataques e bombardeios antes do encontro.





A segunda rodada, que estava prevista para essa quarta-feira (2/3), foi adiada para possibilitar a chegada da delegação ucraniana a Belovezhskaya Pushcha, na região de Brest, próxima a Polônia. A previsão é que o encontro aconteça em Belarus, nesta quinta-feira (3/3).





ONU condena guerra



A Assembleia Geral da ONU aprovou a resolução que condena os ataques russos contra a Ucrânia . O Brasil foi um dos 141 países que votaram a favor do texto. Também foram registrados 5 votos contra e 35 abstenções.





O texto foi proposto por quase 100 países e pede a retirada imediata das tropas russas da Ucrânia além de reiterar o pedido de que negociações sejam estabelecidas para acabar com o conflito.





Tribunal de Haia abre investigação



O Tribunal Internacional de Haia, na Holanda, declarou que vai investigar imediatamente a invasão russa na Ucrânia após aprovação dos 39 dos estados-membros da Corte. “Nosso trabalho na coleta de evidências já começou”, disse o procurador do Tribunal Internacional Karim A.A. Khan.





De acordo com ele, seu escritório “já encontrou uma base razoável para acreditar que crimes dentro da jurisdição do Tribunal foram cometidos e identificou casos em potencial que seriam admissíveis”.





Terceira guerra mundial



O ministro russo das Relações Exteriores, Sergei Lavrov, disse que uma terceira guerra mundial teria a presença de armas nucleares e seria destrutiva . No domingo, Putin, mandou colocar as forças nucleares do país em alerta máximo.





O chefe da diplomacia americana, Antony Blinken, disse que considera a retórica nuclear "provocativa" e "o cúmulo da irresponsabilidade".





Mais de 800 mil refugiados





Cerca de 836.000 refugiados fugiram da Ucrânia desde o início da invasão russa , informou a ONU em um balanço publicado nessa quarta-feira que compila os dados até 1º de março.





O número representa uma alta de 160.000 pessoas na comparação com o balanço de pessoas que fugiram para o exterior anunciado na terça-feira pelo alto comissário da ONU para os refugiados, Filippo Grandi.





Banco Mundial suspende programas para Rússia e Belarus



O Banco Mundial anunciou a suspensão imediata de todos os seus programas de ajuda na Rússia e em Belarus. A decisão acontece um dia após o BM anunciar um pacote de US$ 3 bilhões para a Ucrânia.





"Após a invasão e as hostilidades contra o povo ucraniano, o grupo do Banco Mundial interrompeu todos os seus programas na Rússia e em Belarus com efeito imediato", anunciou a instituição em comunicado.





Zelensky comemora resistência e manda recado aos soldados russos



O presidente ucraniano comemorou ter atrapalhado os planos "pérfidos" da Rússia em seu país e elogiou a resistência "heroica" de sua população.





"Somos uma nação que quebrou os planos do inimigo em uma semana. Planos escritos há anos: pérfidos, cheios de ódio ao nosso país, nosso povo", afirmou Zelensky em um vídeo postado no Telegram.





O presidente também falou diretamente aos soldados russos, e disse que eles devem voltar para a casa e abandonar a guerra. "Todos os ocupantes devem estar avisados: eles serão rejeitados pelos ucranianos. Vocês devem lembrar para sempre que nós nunca vamos desistir", disse Zelensky.