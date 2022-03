Quase 836 mil pessoas fugiram da Ucrânia desde o início da invasão russa

Mais de 800 mil refugiados fugiram da Ucrânia desde a última quinta-feira (foto: Daniel MIHAILESCU / AFP)

Quase 836.000 refugiados fugiram da Ucrânia desde o início da invasão russa , informou a ONU em um balanço publicado nesta quarta-feira que compila os dados até 1º de março.





O número representa uma alta de 160.000 pessoas na comparação com o balanço de pessoas que fugiram para o exterior anunciado na terça-feira pelo alto comissário da ONU para os refugiados , Filippo Grandi, que fez um apelo urgente por doação de ajuda humanitária para o país e para as pessoas que fogem da guerra.

Dos 835.928 refugiados que fugiram da Ucrânia, 453.982 estão na Polônia, que é o principal país de recepção e tem laços históricos com a Ucrânia, com uma grande comunidade de migrantes.



Depois aparece a Hungria, que recebeu 116.348 migrantes, que representam 14% do total.



A Eslováquia recebeu 67.000 refugiados, 8% do total, e a Rússia recebeu 42.900 pessoas, 5,1%.



A ONU espera que o fluxo se intensifique no momento em que o exército russo parece concentrado nos ataques contra as grandes cidades.