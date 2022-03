"Não é hora de ser neutro", diz presidente da Ucrânia

O presidente ucraniano Volodymyr Zelensky cobrou, nesta quarta-feira (02/3), um maior apoio dos países do Ocidente contra a ofensiva russa. Em um vídeo, divulgado nas redes sociais, o líder ucraniano afirmou que "não é hora de ser neutro".Leia: Invasão chega ao sétimo dia com segunda rodada de negociação

De acordo com ele, cerca de 6 mil soldados russos foram mortos desde o início da invasão. "A Rússia quer acabar com o nosso país e com a nossa história. O Kremlin não vai tomar nosso país com bombas e ataques aéreos", declarou.

Zelensky ainda pediu que os judeus não se calem sobre o ataque contra a torre de televisão em Kiev, que foi construída em um local de um massacre do holocausto. "Estou falando agora aos judeus do mundo inteiro. Não veem o que está acontecendo? É por isto que é muito importante que os judeus do mundo inteiro não permaneçam em silêncio agora."



No sétimo dia de confronto, os russos anunciaram a tomada de Kharkiv, a segunda maior cidade ucraniana, e de Kherson.



Nesta quarta-feira (2/3), representantes da Ucrânia e da Rússia devem voltar a se reunir para um nova rodada de negociações. Os dois países começaram a discutir o fim da guerra na segunda-feira, mas não anunciaram um acordo.