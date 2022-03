Ao menos quatro mortos em bombardeio contra cidade ucraniana de Kharkiv

Ao menos quatro pessoas morreram e nove ficaram feridas em bombardeios russos nesta quarta-feira contra a sede dos serviços de segurança e contra uma universidade em Kharkiv, a segunda maior cidade do país, informaram os serviços de emergência ucranianos.



"Até o momento, 10 pessoas foram retiradas dos escombros. O balanço provisório é de quatro mortos e nove feridos", afirmaram os serviços de emergência nas redes sociais no momento em que Kharkiv é alvo de uma ofensiva das forças russas.



As equipes de emergência informaram que mobilizaram 21 veículos e 90 pessoas para controlar os incêndios e atender as vítimas.



O governador de região, Oleg Sinegubov, anunciou que 21 pessoas morreram nos bombardeios de terça-feira, que atingiram especificamente a sede do governo, no centro da cidade, uma mensagem que depois foi apagada das redes sociais.



Kharkiv - segunda maior cidade da Ucrânia, com 1,4 milhão de habitantes e próxima da fronteira da Rússia - é um alvo das tropas russas desde o início da invasão em 24 de fevereiro.



Na madrugada de quarta-feira, as autoridades ucranianas afirmaram que tropas russas desembarcaram em Kharkiv e atacaram um hospital.