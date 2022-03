Rússia x Ucrânia: invasão chega ao 7º dia com 2ª rodada de negociação

Volodymyr Zelensky é aplaudido de pé pela presidente da União Europeia, Ursula von der Leyen, e demais membros do Parlamento Europeu (foto: JOHN THYS / AFP)

Nesta quarta-feira (2/7), no sétimo dia de invasão da Rússia à Ucrânia, representantes dos dois países vão se reunir em Belarus para a segunda rodada de negociação. O primeiro encontro, ocorrido na segunda-feira (28/2), durou cinco horas e terminou sem nenhum avanço entre as partes.

A Ucrânia declarou que foi para a reunião com o objetivo de conseguir um cessar-fogo imediato, enquanto a Rússia não divulgou oficialmente o que pretendia.

Apesar de não ter se posicionado, Putin já teria em mente uma série de exigências, que incluem, por exemplo, o reconhecimento da Crimeia e o “status neutro” ucraniano, com garantias de que o país não entraria para a Otan ou para a União Europeia.

Biden chama Putin de ditador e fecha espaço aéreo

Durante o tradicional discurso no Estado da União, nesta terça-feira (1/3). o presidente americano Joe Biden chamou Putin de ditador e disse que ele vai pagar pelos seus atos. "Seis dias atrás, o russo Vladimir Putin procurou abalar as fundações do mundo livre pensando que poderia fazê-lo se curvar aos seus caminhos ameaçadores. Mas ele calculou mal”, declarou.

O líder americano também fechou o espaço aéreo para a Rússia e disse que os Estados Unidos vão liberar estoque de petróleo para frear o preço.

Mais cedo, Volodymyr Zelensky disse, em uma rede social, que telefonou para Biden e pediu para que o presidente americano passasse uma mensagem firme contra a Rússia durante o discurso no Estado da União.

Otan convoca reunião de emergência

A Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan) declarou que vai realizar uma reunião extraordinária de chanceleres em Bruxelas, na sexta-feira (4/3), para discutir a situação na Ucrânia.

A aliança militar já decidiu fortalecer seu flanco oriental, embora tenha antecipado que não tem planos de se envolver militarmente no conflito provocado pela invasão russa da Ucrânia.

Zelensky é aplaudido de pé no Parlamento Europeu

O presidente da Ucrânia foi aplaudido de pé pelos membros do Parlamento Europeu após fazer um forte discurso nessa terça-feira (1/3).





"Acredito que estamos mostrando que a UE será mais forte conosco. Sem vocês, ficaremos sós. No mínimo, mostramos que somos tão bons como vocês. Provem que são, de fato, europeus e, assim, a vida vencerá a morte e a luz vencerá a escuridão", declarou Zelensky, emocionado.

Ataque atinge torre de TV Forças russas atacaram uma torre de transmissão de televisão na capital da Ucrânia, Kiev. De acordo com o Ministério do Interior ucraniano, o ataque deixou cinco mortos.

A área danificada ao redor da torre de TV afetou a comunicação no país. “Os canais não funcionarão por um tempo e a transmissão de backup de alguns canais será habilitada em um futuro próximo”, informaram.

Banco Mundial anuncia pacote de US$ 3 bilhões

O Banco Mundial (BM) anunciou nesta terça-feira (1/3) que está preparando um pacote de ajuda de US$ 3 bilhões para a Ucrânia, que incluirá pelo menos US$ 350 milhões em recursos imediatos.





Já o FMI, que tem um programa de financiamento de US$ 2,2 bilhões em curso no país até junho, vai avaliar o pedido de financiamento de emergência na próxima semana.

UE proíbe canais estatais russos

Os 27 países da União Europeia (UE) decidiram nesta terça-feira (1/3) proibir a transmissão dos meios de comunicação estatais russos RT e Sputnik.





Serão proibidos os conteúdos da agência Sputnik, assim como a transmissão em inglês, alemão, francês e espanhol do Russia Today (RT) nas redes de televisão e na internet dentro do território da UE.





"Vamos proibir a máquina midiática do Kremlin", declarou no domingo a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen.