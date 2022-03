União Europeia proíbe canais estatais russos RT e Sputnik

A presidente da União Europeia, Ursula von der Leyen, disse que pretende "proibir a máquina midiática do Kremlin" (foto: JOHN THYS / AFP)

Os 27 países da União Europeia (UE) decidiram nesta terça-feira (1º) proibir a transmissão dos meios de comunicação estatais russos RT e Sputnik.



Serão proibidos os conteúdos da agência Sputnik, assim como a transmissão em inglês, alemão, francês e espanhol do Russia Today (RT) nas redes de televisão e na internet dentro do território da UE.



"Vamos proibir a máquina midiática do Kremlin", declarou no domingo a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen.

Switf

Os representantes dos estados-membros também autorizaram a exclusão de "alguns bancos russos" do sistema de mensagens interbancárias conhecido como Swift.

Além da medida, a UE quer barrar a participação de europeus em projetos que contam com financiamento do fundo soberano russo RDIF, como resposta à invasão da Ucrânia.



Esta leva de sanções contra a Rússia entrará em vigor nessa quarta-feira (2), após a publicação no Diário Oficial da UE, que especificará os nomes dos bancos afetados.



Os aliados ocidentais haviam anunciado no sábado a intenção de excluir os bancos russos do Swift para reforçar "o isolamento" da Rússia.



A sanção é considerada uma "arma atômica" financeira porque o sistema facilita operações como o trânsito de ordens de pagamento e ordens de transferência de fundos entre bancos.