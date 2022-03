Zelensky para Biden: 'Devemos deter o agressor o quanto antes'

Volodymyr Zelensky e Joe Biden (foto: UKRAINE PRESIDENCY / AFP; Anna Moneyma/ AFP)

O presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, enfatizou nesta terça-feira (1º) em uma conversa telefônica com seu par americano Joe Biden a necessidade de "deter" a invasão russa da Ucrânia "o quanto antes"."Acabei de ter uma conversa com o presidente dos Estados Unidos (...) Devemos deter o agressor o quanto antes", escreveu Zelensky no Twitter.Durante a conversa, os dois presidentes discutiram as sanções ocidentais contra a Rússia e a assistência fornecida pelos Estados Unidos e outros países à Ucrânia em termos de defesa, acrescentou Zelensky.O telefonema ocorre enquanto a Ucrânia enfrenta uma grande ofensiva militar da Rússia, que parece ter intensificado seu ataque à capital Kiev e à segunda maior cidade, Kharkiv.