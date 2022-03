Em 'protesto' contra a guerra, ucraniano afunda iate de patrão russo

O iate - chamado de Lady Anastasia - sofreu danos 'irremediáveis' (foto: Reprodução/Redes Sociais)

Um homem ucraniano, chamado Taras Ostapchuk, de 55 anos, foi preso no último sábado (26/2) após parcialmente afundar um iate de US$ 7,7 milhões e 156 pés — de forma proposital — na ilha de Maiorca, na costa da Espanha. Ostapchuk abriu diversas válvulas hidráulicas do barco e o estrago foi tão grande que afetou a sala de engenharia do iate. Segundo informações do jornal local, a ação foi um protesto contra a invasão da Ucrânia pela Rússia . O dono do iate, é o empresário russo Alexander Mijeev.